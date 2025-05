Come si fa a vedere chi è online su Instagram

HowTo

Martina Pedretti | 6 Maggio 2025

Instagram

Vuoi sapere se un amico è online su Instagram in tempo reale? La piattaforma permette di visualizzare lo stato di attività degli utenti, ma solo in determinate condizioni. Ecco una guida semplice e aggiornata su come vedere chi è online su Instagram, con tutte le impostazioni da controllare.

Dove si vede se una persona è online su Instagram?

Puoi visualizzare se qualcuno è online direttamente nella sezione Messaggi Direct (l’icona dell’aeroplanino o del simbolo dei messaggi in alto a destra). Qui, accanto al nome degli utenti, potresti vedere una delle seguenti diciture:

Attivo ora (o un pallino verde)

(o un pallino verde) Attivo 10 minuti fa

Attivo oggi

Queste informazioni sono visibili solo se tu e quella persona vi seguite a vicenda oppure se avete già scambiato messaggi privati.

Come attivare (o disattivare) lo stato di attività

Per vedere chi è online su Instagram, devi attivare il tuo stato di attività. Ecco come fare:

Apri Instagram e vai sul tuo profilo. Tocca le tre linee in alto a destra e seleziona Impostazioni e privacy. Vai su Messaggi e risposte alle storie > Mostra stato di attività. Attiva l’opzione.

Ricorda: se disattivi lo stato di attività, non potrai vedere nemmeno quello degli altri.

Perché non vedo chi è online?

Se non riesci a vedere lo stato online degli altri utenti, potrebbe dipendere da:

La funzione è disattivata nel tuo account.

L’altra persona ha disattivato la visibilità del proprio stato.

Non vi seguite o non avete mai scambiato messaggi.

Vedere chi è online su Instagram è utile per capire quando è il momento giusto per inviare un messaggio. Assicurati di avere attivato correttamente la funzione e rispetta sempre la privacy degli altri utenti. In un’epoca sempre più connessa, anche la disponibilità in tempo reale può fare la differenza nei rapporti online.