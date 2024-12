HowTo

Nicolo Figini | 27 Novembre 2024

Telegram

Come si fa a silenziare le chat e le notifiche di Telegram? Ecco tutte le istruzioni per non esser più disturbati

Non volete più essere disturbati dalla notifiche da parte di tutte le persone che continuano a scrivervi? Ecco come silenziare le chat di Telegram in pochi e semplici passaggi.

Come silenziare le chat su iPhone e Android

Qui di seguito vi spieghiamo come silenziare le chat di Telegram, in modo da non essere disturbati dai suoni che potrebbero distrarvi da compiti più importanti.

Per quanto riguarda gli iPhone (con sistema operativo iOS, e smartphone Android, le operazioni sono molto simili. Per farlo vi basta aprire all’app e tenere il dito premuto sulla conversazione che desiderate mutare.

A questo punto fate clic su Silenzia e il gioco sarà fatto. A questo punto avete capito in che modo ricevere i messaggi su Telegram ma senza le fastidiose notifiche.

In alternativa, potete andare su Impostazioni, Notifiche e suoni e scegliere il modo in cui preferite agire. Se, per esempio, volete silenziare i messaggi, potete spostare la levetta su OFF alla sezione Mostra notifiche.

Ma come si possono silenziare le notifiche su Telegram da PC?

Come silenziare le notifiche su Telegram su PC

Come si fa a silenziare una chat su Telegram in modo da non avere più le notifiche a scomparsa? Per silenziare le notifiche dell’app da PC il metodo è molto semplice e simile a quello visto poc’anzi. Tuttavia, offre delle opzioni in più, come la durata.

Se avete l’app di messaggistica istantanea installata sul vostro computer, quindi, apritela e fate clic con il tasto destro del mouse sulla conversazione desiderata.

Adesso andate su Silenzia notifiche e leggete il menu a tendina che vi compare. Qui potrete decidere se togliere il suono per 3 giorni, 3 mesi oppure meno tempo. Si va anche dai 15 minuti alle 24 ore, passando anche per le 2 settimane.

A questo punto non riceverete più le notifiche e anche i suoni saranno disattivati. Ecco che cosa succede quando silenzi una persona su Telegram.