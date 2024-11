HowTo

Nicolo Figini | 26 Novembre 2024

TikTok

Come puoi capire se sei stato bloccato su TikTok? Ecco come scoprirlo e come bloccare a tua volta un contatto

Oggi cercheremo di analizzare insieme come capire se sei stato bloccato su TikTok e risponderemo a una serie di domande come “come vedere il profilo di una persona su ti ha bloccato” oppure “come sbloccare un account bloccato definitivamente” o “cosa significa account non trovato?”.

Come si vede se ti hanno bloccato su TikTok

Ti è mai capitato di non riuscire a trovare un contatto sul social da un giorno all’altro. Se ti sei chiesto come sia potuto accadere, forse la risposta è una sola: l’utente ti ha bloccato. Ma come capire se sei stato effettivamente bloccato su TikTok oppure se si tratta solo di un bug momentaneo?

Per non saltare subito alle conclusioni, dobbiamo dire che ci sono alcuni metodi abbastanza efficaci e immediati per venire a capo della questione. Prima di tutto, provate a cercare il nome utente della persona desiderata nella barra di ricerca.

Se non riuscirai a trovare il profilo, questo potrebbe voler dire che sei stato davvero bloccato. In altri casi, invece, potresti anche trovarlo ma risulterà diverso rispetto al solito. Non riuscirai più a vedere i contenuti e l’immagine del profilo apparirà vuota, così come la biografia. Inoltre, il tasto Segui potrebbe non essere più disponibile.

Un altro modo per capire se sei stato bloccato su TikTok e per rispondere alla domanda “come posso vedere se ho restrizioni“, è quello di inviare messaggi privati. In caso di risposta affermativa, purtroppo, comparirà un messaggio di errore che vi farà capire che il testo non è stato inviato.

Infine, l’ultima soluzione è quella di guardare tutti i follower nella tua lista contatti. Se il nome del ‘sospettato’ non ti appare avrai la tua risposta. Ricordiamo, inoltre, che non si può vedere più il profilo di una persona che ti ha bloccato su TikTok.

Come bloccare un contatto

Passiamo, ora, a capire come bloccare un contatto su TikTok e a vedere dove trovare la lista. Partiamo con il dire che se blocchi una persona su TikTok non si vede, l’utente non riceve alcuna notifica e se ne accorgerà solo scavando a fondo.

Vai sul profilo che vuoi bloccare e clicca sulla freccia (in alto a destra, vicino alla campanella). Ti comparirà davanti agli occhi un menu con varie opzioni. Clicca su Blocca e poi conferma l’opzione. Ti verrà fatto notare che l’utente non potrà più inviarti messaggi, vedere i tuoi post o trovare il tuo profilo.

Se, invece, vuoi sapere come sbloccare un account TikTok che avevi bloccato definitivamente, la risposta è semplice. Devi andare su Impostazioni e privacy, Privacy e Account bloccati. Scegli l’account desiderato e pigiare su Sblocca.

Ecco tutta la spiegazione completa sul come capire se ti hanno bloccato su TikTok e come bloccare/sbloccare un contatto.