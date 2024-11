Come silenziare determinate parole su X/Twitter

HowTo

Martina Pedretti | 25 Novembre 2024

Se vi siete mai chiesti come silenziare determinate parole o frasi su X, ex Twitter, questa è la guida che fa al caso vostro

Se sei un utente di X, precedentemente noto come Twitter, probabilmente ti sarà capitato di voler evitare determinati contenuti nella tua timeline o notifiche. Per fortuna, la piattaforma offre una funzione utile: la possibilità di silenziare parole o frasi specifiche.

Come silenziare una parola o una frase su Twitter

Ecco come fare, passo dopo passo:

Tocca l’icona del tuo profilo in alto a sinistra. Vai su Impostazioni e assistenza > Impostazioni e privacy > Privacy e sicurezza > Silenziamento e blocco. Seleziona Parole silenziate e premi il pulsante “Aggiungi”. Inserisci la parola o frase da silenziare e nella schermata successiva, scegli: Dove silenziare la parola (cronologia principale o notifiche).

Da chi silenziare (scegliendo tra tutti o solo chi non segui).

La durata (scegliendo tra 24 ore, 7 giorni, 30 giorni o per sempre).

Quando silenzi una parola, vengono esclusi anche i suoi hashtag. Quindi non è necessario rifare lo stesso procedimento aggiungendo l’icona del “#” davanti alla parola. La funzione inoltre non è sensibile alle maiuscole o minuscole (es. “spoiler” e “SPOILER” sono equivalenti).

È anche possibile silenziare specifiche menzioni di account (ma non mutare l’account stesso) utilizzando @ davanti al nome dell’account.

Infine si possono modificare o eliminare parole silenziate in qualsiasi momento dalla sezione dedicata. Seguendo lo stesso procedimento è infatti possibile aggiungere termini o frasi alla vostra lista, o eliminarle alcune che non vi infastidisce più vedere apparire sul vostro feed.

Questa funzione è particolarmente utile per evitare spoiler o argomenti che si preferisce non vedere durante la propria esperienza sul social. Silenziando una frase per un limitato periodo di tempo infatti si possono evitare di spoilerarsi film o serie TV fino a quando non si ha la possibilità di vederli.

Voi avete mai usato questa funzione utile del social X, che esiste dai tempi in cui si chiamava ancora Twitter?