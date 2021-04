Spostare più icone in contemporanea su iOS è possibile: come si fa, guida e video della funzione, diventata virale su TikTok tra gli utenti

Nel corso degli anni i sistemi operativi di iOS si sono aggiornati nei modi più disparati, e spesso è difficile stare dietro a tutte le nuove funzioni. È il caso anche della funzione disponibile sia su iOS che su iPadOS, che permette di spostare più icone contemporaneamente. Grazie al video dimostrazione di un utente di TikTok, che vi lasciamo qui sotto, questa possibilità è velocemente diventata virale, lasciando di stucco gli utenti di Apple che non sapevano che si potesse fare. Ecco quindi come spostare più icone di app contemporaneamente su iOS.

Come spostare più icone su iOS

Ebbene sì, è possibile organizzare il proprio dispositivo iOS spostando più icone di app allo stesso tempo. Se si vuole quindi sistemare l’ordine del proprio menù, creando cartelle e cambiando posto a diverse app, lo si può fare in modo molto più veloce. Siete sempre stati abituati a spostare un’icona alla volta? Allora la seguente guida e il video dimostrazione sapranno aiutarvi a rivoluzionare i vostri metodi di organizzazione. La procedura è molto semplice, e permette di ottimizzare i tempi, muovendo comodamente più app tra le schermate.

Il primo passo è quello di tenere il dito premuto su un’icona, così si entrerà nella modalità di modifica delle schermate. Poi si dovrà selezionare l’icona di un’app, e iniziare a spostarla, come si farebbe solitamente. Ora basta tenere il dito premuto sull’app che si sta spostando, e con un altro dito toccare le altre icone che si vogliono muovere. Così facendo queste si raggrupperanno in uno spazio momentaneo, per spostarle tutte insieme. A questo punto si dovrà solo spostare il gruppo di app nella posizione desiderata, e poi lasciarle andare.

Ecco il video di TikTok che ha fatto riscoprire questa funzione e che mostra come si fa a spostare più icone di app iOS in contemporanea:

Questa funzione è quindi molto comoda per chi ha necessità di organizzare diverse app nella Springboard di iOS. Bisogna però sottolineare che non è novità introdotta con iOS 14, dato che la funzionalità è attiva dal 2017 quando debuttò iOS 11.

