Come togliere il Meteo dalla barra delle applicazioni di Windows 10

Negli ultimi giorni, su Windows 10 si è attivato un widget Meteo e notizie che compare sulla barra delle applicazioni del desktop. Ecco come disattivarlo ed eliminarlo.

Come funziona Meteo nella barra

Spesso gli aggiornamenti installati automaticamente sui PC Windows non sono visibili, ma a giugno 2021 un update ha aggiunto un particolare nuovo sulla barra delle applicazioni. Questa modifica alla barra del desktop di Windows 10 non è piaciuta a tutti, e molti utenti hanno cercato di capire come rimuoverla, senza successo. Ma che cos’è? Si tratta di un widget che indica la temperatura esterna e il meteo attuale. Questa novità appare in basso a destra, sulla barra delle applicazioni di Windows.

Grazie al widget Meteo, gli utenti hanno la possibilità di tenere sotto controllo le condizioni meteo attuali. Inoltre, al passaggio del mouse, si visualizzano le notizie del giorno, direttamente da Microsoft News. L’opzione compare e scompare senza dover cliccare.

Come disattivare il Meteo nella barra di Windows 10

Qualora quindi questa novità di Windows 10 non sia gradita, se non si utilizza mai Microsoft News o se non si vogliono sprecare le risorse del proprio dispositivo, si può disattivare il widget Meteo. Ecco come fare.

Per eliminare il meteo dalla barra delle applicazioni, è necessario premere con il tasto destro del mouse su uno spazio vuoto della barra applicazioni. In alternativa si può fare lo stesso, direttamente sull’icona del meteo.

A questo punto basta trovare la voce Notizie e interessi, spostarsi su di essa e poi cliccare su Disattiva. Così facendo il widget meteo non sarà più visibile nella barra delle applicazioni di Windows 10.

Come attivare il widget

Se invece non si ha questo strumento e si vuole attivare il Meteo nella barra strumenti, basta premere il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni, spostarsi su Notizie e interessi. A questo punto si potrà scegliere se mostrare solo icona oppure Icona e testo. Dallo stesso menù, si può inoltre scegliere se visualizzare le news passando solamente il mouse sul meteo, oppure richiedere il click.

Il widget delle notizie è anche personalizzabile, cliccando su Gestisci interessi per scegliere le fonti di notizie preferite, aggiungere e rimuovere schede informative. Le personalizzazioni sono legate all’account Microsoft utilizzato per accedere a Windows 10.

PCProfessionale © riproduzione riservata.