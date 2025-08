Come trovare rapidamente un messaggio specifico su WhatsApp

HowTo

Martina Pedretti | 30 Luglio 2025

WhatsApp

Come trovare un messaggio specifico su WhatsApp in pochi secondi

Trovare un messaggio tra centinaia di chat su WhatsApp può sembrare una missione impossibile, soprattutto quando si ha poco tempo o si ricorda solo vagamente il contenuto di quel messaggio. Fortunatamente, l’app mette a disposizione uno strumento semplice ma molto efficace: la funzione di ricerca.

Ogni versione di WhatsApp – sia su smartphone che su desktop – integra un sistema di ricerca che consente di rintracciare rapidamente frasi, parole chiave, nomi o numeri. Se stai cercando qualcosa di specifico all’interno di una singola conversazione, puoi aprire la chat in questione e usare l’apposita opzione “Cerca” per digitare ciò che ti ricordi del messaggio. WhatsApp scorrerà l’intera cronologia della conversazione e ti mostrerà i risultati corrispondenti, evidenziandoli per facilitare la lettura. Puoi anche passare da un risultato all’altro per trovare esattamente quello che ti interessa.

Quando invece non ricordi in quale chat si trovava il messaggio, puoi usare la ricerca globale. Basta tornare nella schermata principale dell’app e toccare l’icona della lente d’ingrandimento. Digitando una parola chiave, WhatsApp ti mostrerà tutte le occorrenze in cui quel termine compare, suddivise per conversazione. È un modo estremamente utile per evitare di scorrere manualmente chat chilometriche.

Anche su WhatsApp Web o nella versione desktop è possibile utilizzare questa funzione. La barra di ricerca è ben visibile nella parte superiore dell’interfaccia e funziona esattamente come su mobile: ti permette di cercare messaggi specifici ovunque, a patto che siano stati sincronizzati con il tuo dispositivo.

WhatsApp semplifica molto la vita anche quando si tratta di orientarsi tra migliaia di messaggi. Basta conoscere la parola giusta e, in pochi secondi, il messaggio che cercavi sarà lì davanti a te.