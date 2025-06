HowTo

Martina Pedretti | 24 Giugno 2025

iPhone

Come unire più foto sul tuo iPhone senza scaricare app esterne

L’app Foto dell’iPhone è diventata sempre più completa negli anni, ma c’è ancora qualcosa che sorprendentemente manca: un modo semplice per unire due o più foto in un’unica immagine. Se ti è già capitato di cercare questa funzione senza successo e di ripiegare su app di terze parti piene di pubblicità… non sei il solo.

La buona notizia è che esiste una soluzione già integrata nel tuo iPhone: si chiama Comandi Rapidi. È un’app gratuita di Apple che consente di automatizzare azioni e creare piccoli flussi personalizzati, e tra le sue funzioni c’è proprio quella che ci serve. Vediamo insieme come usarla per combinare più immagini, senza uscire dall’ecosistema Apple.

Creare un comando rapido

Per prima cosa, apri l’app Comandi Rapidi. Se non la trovi sul telefono, puoi scaricarla gratuitamente dall’App Store. A quel punto, vai nella sezione dei tuoi collegamenti e tocca il “+” in alto per crearne uno nuovo.

Dagli un nome, ad esempio “Unisci foto orizzontalmente”, così sarà facile riconoscerlo in futuro.

Il funzionamento è semplice: stai dicendo al tuo iPhone che, ogni volta che lanci questo comando, deve permetterti di scegliere alcune immagini, unirle una accanto all’altra, e salvare il risultato nella galleria. Ti basta aggiungere tre azioni:

“Seleziona foto” (e attiva l’opzione per selezionare più immagini). “Combina immagini” (puoi scegliere se farlo in orizzontale, verticale o a griglia). “Salva foto” (per salvare il file finale nel rullino).

A questo punto puoi decidere dove rendere visibile il tuo collegamento: nel foglio di condivisione (che appare quando tocchi l’icona di condivisione su una foto), oppure anche direttamente nella schermata Home. In entrambi i casi, sarà sempre a portata di mano.

Una volta configurato, non ti resta che provarlo. Apri l’app Foto, scegli un’immagine qualsiasi e tocca l’icona di condivisione. Nell’elenco delle azioni troverai il comando che hai appena creato, ad esempio “Unisci foto orizzontalmente”.

Ti verrà chiesto di selezionare le immagini che vuoi unire, nell’ordine esatto in cui vuoi che compaiano. Dopo averle scelte, il tuo iPhone le combinerà automaticamente e salverà il risultato nel Rullino fotografico.

Un piccolo avvertimento: se combini immagini con orientamenti diversi (ad esempio una verticale e una orizzontale), potrebbero apparire sbilanciate nel file finale. Lo stesso vale se una delle immagini è stata ritagliata: la differenza di proporzioni può dare un effetto strano.

Per un risultato più armonioso, cerca di usare foto simili per orientamento e formato. Se vuoi essere ancora più preciso, puoi modificare o ritagliare le immagini prima di unirle.

Unire più immagini sul tuo iPhone non richiede più app a pagamento né passaggi complicati. Con Comandi Rapidi puoi creare in pochi minuti uno strumento personalizzato che fa tutto in automatico. Una volta configurato, sarà sempre lì quando ne hai bisogno: basta un tap, scegli le foto, e il gioco è fatto.