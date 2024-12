Come usare il filtro “Chi sono i miei genitori Disney” su TikTok

HowTo

Martina Pedretti | 16 Dicembre 2024

Scopri il filtro virale di TikTok “Chi sono i miei genitori Disney” che abbina personaggi Disney come tuoi genitori. Ecco come usarlo

TikTok ha una nuova ossessione: il filtro “Chi sono i miei genitori Disney“. Questa tendenza ha conquistato milioni di utenti sulla piattaforma, accumulando visualizzazioni e ispirando una miriade di video creativi e divertenti. Il filtro utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per abbinare due personaggi Disney agli utenti, che appaiono come ipotetici “genitori”.

Come funziona il filtro

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo effetto è la varietà dei risultati. I personaggi spaziano dai protagonisti più amati, come Belle o Simba, ai cattivi iconici come Malefica e Jafar, ma anche Timon e Pumbaa. Le combinazioni sono spesso inaspettate e generano risultati esilaranti o stranamente azzeccati, con accoppiamenti che possono includere mamme, papà o anche genitori dello stesso sesso.

Il filtro è semplice da usare: basta aprire TikTok, cercare un video che includa il filtro “Chi sono i miei genitori Disney” e cliccare sull’effetto, e poi su Usa questo effetto. Una volta scelto, è sufficiente puntare la fotocamera verso il viso, registrare il video e attendere che i personaggi appaiano sopra la testa. La risposta è immediata, e il risultato finale può essere personalizzato con musica e sottotitoli per aggiungere un tocco unico al proprio contenuto.

Il successo del filtro risiede nella sua capacità di creare momenti di puro intrattenimento. Gli utenti condividono reazioni spontanee e autentiche ai risultati, che possono essere surreali, divertenti o perfettamente calzanti. Con quasi 6 milioni di post associati al filtro, hashtag come #DisneyParents e #DisneyParentsFilter sono diventati virali.

Oltre a garantire risate e contenuti condivisibili, il filtro gioca sulla nostalgia collettiva legata al mondo Disney. Che si tratti di Elsa e Tarzan o di Ursula e Scar, ogni combinazione evoca ricordi legati a film e personaggi iconici.

Se non l’hai ancora provato, è il momento perfetto per unirti al trend e scoprire chi potrebbero essere i tuoi genitori Disney. Chissà, magari scoprirai di essere figlio di due leggende come Mufasa e Pocahontas!