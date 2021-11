Come vedere i testi delle canzoni su Spotify

Come si vedono i testi delle canzoni su Spotify, da app iOS e Android, da desktop e da AndroidTV: ecco come funziona Testi

A partire dal 18 novembre, Spotify consente a milioni di fan in tutto il mondo di cantare seguendo il testo delle canzoni in tempo reale. La funzione Testi è arrivata, dopo le svariate richieste degli ascoltatori di tutto il mondo.

Ma come funziona? Come si vedono i testi delle canzoni su Spotify? La piattaforma afferma di aver creato un’esperienza semplice e interattiva e persino condivisibile. Collaborando con Musixmatch, ha infatti vita ai testi delle canzoni attraverso l’accesso in-app alla maggior parte della vasta libreria di brani. I testi sono disponibili per tutti gli utenti gratuiti e premium a livello globale su dispositivi iOS e Android, desktop, console di gioco e TV. Così milioni di fan possono connettersi con la musica e gli artisti che amano a un livello ancora più profondo.

Indice dei contenuti App

Desktop

SpotifyTV

Come trovare i testi su app Spotify iOS e Android

Come si vedono i testi sull’app mobile di Spotify? Il primo passo è quello di fare tap su “Ora in riproduzione” di un brano. Durante l’ascolto, basta poi scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Così facendo si vedranno i testi delle tracce che scorrono in tempo reale mentre la canzone è in riproduzione.

Per condividere il testo di una canzone, basta invece toccare semplicemente il pulsante “Condividi” nella parte inferiore della schermata dei testi. A questo punto si seleziona la porzione che si desidera condividere e dove la si vuole condividere tramite piattaforme di terze parti.

Come vedere i testi su Spotify desktop

Passando invece alla versione desktop di Spotify, il primo passaggio per vedere i testi è attingere alla barra “Ora in riproduzione”, facendo clic sull’icona del microfono durante la riproduzione di un brano. Fatto questo i testi delle tracce inizieranno a scorrere in tempo reale durante la riproduzione del brano.

SpotifyTV

Invece se si usa SpotifyTV, bisogna sempre cliccare sulla barra “Ora in riproduzione” di un brano. A questo punto si passa sull’angolo destro e si clicca sul pulsante testi, selezionando se si desidera abilitare Testi. Una volta abilitato, si vedrà il testo della canzone scorrere.

