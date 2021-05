Sicuramente negli anni passati su Instagram, avrete cambiato più volte la bio e anche il nome utente, o username. Infatti sul social dedicato alla fotografia e ai video, ogni dettaglio del profilo di ogni utente è personale e serve a descriversi agli altri. La bio e il nome descrivono ciò che siamo, e sono di conseguenza cambiati quando iniziano a starci stretti e non ci rappresentano più. Lo stesso vale per celebrità, influencer e VIP di tutto il mondo! Forse non sapevate che è possibile scoprire la varietà di nomi e biografie che il nostro profilo ha avuto nel corso degli anni, con qualche semplice passaggio. Si può anche scoprire quali vecchi nomi ha usato una celebrità. Ecco come vedere i vecchi nomi e bio su Instagram.

Come vedere i propri vecchi nomi di Instagram

Come vedere i Dati di accesso

Su Instagram è presente una sezione denominata Dati di accesso, attraverso la quale è possibile scorrere tutta la cronologia utente degli account presenti sulla piattaforma. Infatti è possibile scoprire, oltre a nomi e bio, la data di iscrizione, i contatti e altri dati particolari. Questa funzione si può testare sul proprio profilo personale, ma non su profili di amici. L’unica fortuna, per gli account VIP di cui non si hanno i dati per il login, è che si può vedere la cronologia legata al nome utente. Infatti, per chi ha una grossa portata di utenza, Instagram permette di scoprire i nomi che si hanno avuto in passato sull’app.

Ecco come accedere ai propri dati di accesso su Instagram. Il primo passo, sia su iOS che su Android, è di aprire Instagram e entrare nella sezione dedicata al proprio profilo, cliccando l’icona in basso a destra. A questo punto è necessario recarsi nelle Impostazioni, dopo aver selezionato i tre puntini in alto a destra. Ora basterà andare su Sicurezza, e poi Dati di accesso. Vi si aprirà una pagina dedicata ai vostri dati personali, dove potrete riscoprire vecchi nomi e bio di Instagram.

Qui si potrà accedere a informazioni quali: Data di iscrizione, Modifiche della password, dell’e-mail, Nomi utenti precedenti, Nomi e cognomi precedenti, Testi della biografia precedenti, Link presenti nella biografia precedenti, Account che ti seguono o che segui, Hashtag che segui, Account che hai bloccato e tanto altro.

Come vedere il vecchio nome di Instagram di VIP

Scoprire i vecchi nomi dei VIP

Invece, per scoprire la cronologia di nomi che una celebrità ha avuto su Instagram, basterà, per prima cosa, recarsi sul suo profilo. A questo punto si selezionerà sempre l’icona dei tre puntini, e poi “Informazioni su questo account“. Come già detto, l’opzione uscirà solo per gli account che raggiungono molte persone o che fanno pubblicità su Instagram. Le informazioni ottenibili in questa sezione sono: Data di iscrizione, Sede dell’account, Nomi utente precedenti, Account con follower in comune e Inserzioni attive.

