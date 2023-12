HowTo

Andrea Sanna | 27 Dicembre 2023

Arriva la nuova app Apple di nome Journal su iPhone! Scopriamo insieme cos’è, come scaricarla e come funziona

Con il lancio di Apple di iOS 17.2 è arrivato un importante aggiornamento che ha lanciato una bella novità: l’applicazione Journal, o conosciuta anche come Diario. Nella conferenza stampa del sistema operativo della WWDC 2023 l’azienda l’aveva svelata in anteprima, ma cos’è, come scaricarla e come funziona? Scopriamolo insieme…

Cos’è l’app Journal

Partiamo con il dire cos’è l’app Journal.

Si tratta a tutti gli effetti di un diario personale dov’è possibile poter annotare i momenti più significativi della giornata e non solo.

C’è anche la possibilità di poter riportare i propri stati d’animo.

Come funziona

Ora che sappiamo cos’è Journal, andiamo a scoprire come funziona questa applicazione presente su App Store e disponibile per i dispositivi iOS.

Iniziamo con il dire che se si vuole si può proteggere con Face ID p con un codice. Questo permetterà a voi utenti di tenerla al riparo nel caso in cui qualcuno entrasse in possesso del vostro telefono.

Journal è in grado di interagire ed interfacciarsi anche con altre applicazioni grazie alle API Journaling Suggestions. Queste propongono a ogni utente delle idee da annotare all’interno dell’app.

Aperta l’app vi comparirà la schermata iniziale. In basso comparirà il pulsante + cerchiato. Grazie ad esso è possibile iniziare a scrivere i propri pensieri. In ognuno c’è la possibilità di poter inserire foto, video, posizioni, tutto contestualizzato. Si possono aggiungere anche contenuti come se fossero una notizia, ma anche canzoni, podcast o altre app.

I pensieri e annotazioni si possono consultare, si possono aggiungere segnalibri, ma anche filtrare in base a foto ecc.

Se poi volete utilizzarla più di frequente, ma avete la necessità di ricordare di annotare appunti, è possibile impostare le notifiche, che ricorderanno gli orari per poter inserire gli appunti nell’app Journal.

Come scaricare l’app Journal

Se non avete ancora l’app Journal sul vostro dispositivo, dovete innanzitutto avere la versione di iOS 17.2.

Una volta fatto questo aggiornamento vi basterà andare su App Store e cercare Journal, digitandolo nella barra di ricerca. Una volta selezionato vi basterà dunque scaricarle l’applicazione e utilizzarla!

Queste sono solo alcune delle informazioni principali di Journal.