Dark Mode Instagram: come attivare la modalità scura su Android e iOS

Su Instagram arriva la Dark Mode, ecco come attivare la nuova funzione su smartphone Android e sugli iPhone per avere il social in modalità notturna

Da ottobre 2019 è disponibile una novità per gli utenti di Instagram: la Dark Mode. Si tratta di una funzione pensata per non appesantire l’occhio quando si usa lo smartphone di notte. Infatti i vividi colori bianchi vengono sostituiti dal nero, che permette a chi usa Instagram di non affaticare lo sguardo.

La modalità scura di Instagram è disponibile per tutti i dispositivi iOS 13 e per gli Android 10, quindi per gli aggiornamenti più recenti dei rispettivi sistemi operativi. Da anni Twitter veniva già incontro ai suoi utenti permettendo una più piacevole navigazione serale, e anche WhatsApp ha deciso di dare una chance alla Dark Mode.

A svelare la novità è stato Adam Mosseri, dirigente di Instagram, sul suo profilo Twitter: “Da oggi puoi utilizzare Instagram con la modalità scura, su iOS 13 e Android 10. Accendi e prova”.

Come attivare la Dark Mode di Instagram su iOS

Per attivare la Dark Mode di Instagram su iOS bisogna prima di tutto essere sicuri di aver aggiornato il proprio dispositivo con il sistema operativo iOS 13. Dopodiché è necessario verificare sull’App Store che sia installata l’ultima versione disponibile di Instagram.

Esistono due modalità per attivare la funzione, una in app e una dalle impostazioni del telefono.

Per attivare la Dark Mode da Instagram, basta recarsi sul profilo e aprire le Impostazioni. Cliccando poi su Tema, si apriranno tre opzioni, che includono anche la modalità scura, se si seleziona Sfondo Nero. Ma anche cliccando sull’opzione Predefinito da sistema, potete attivarla, ecco come.

Il Predefinito da sistema, fa riferimento a come si è impostato il proprio dispositivo, e se quindi ha di base selezionata la Dark Mode. Se volete procedere in questa direzione, basterà cliccare sulla sezione Impostazioni del proprio dispositivo. Si procede selezionando la sezione Schermo e poi Luminosità. A questo punto basta fare tap sulla voce modalità Dark.

Così facendo il telefono entra in modalità notturna e di conseguenza anche Instagram sarà in modalità scura. Aprite l’app e verificate che il procedimento abbia avuto successo.

Ecco come attivarla su Android.

Come attivare la Dark Mode di Instagram su Android

Dark mode Instagram Android

Per i dispositivi Android la procedura è esattamente la stessa. Dopo aver verificato che il proprio smartphone e Instagram siano aggiornati, il social richiede la versione v114.0.0.38.120 o superiore per poter attivare la Dark Mode.

Come per iOS, anche su Android si può attivare la modalità scura di Instagram dal proprio profilo. Cliccando sulle tre linee in alto a destra, e poi sulla voce Impostazioni, si accederà alla gestione del proprio social. Come ultima opzione figura proprio la voce Tema, che, se selezionata, propone all’utente tre modalità: Luce, Sfondo Nero e Predefinito da sistema. Se cliccate Sfondo Nero, potrete avere la modalità scura. Cliccando Predefinito da sistema, Instagram riconoscerà le impostazioni che avete invece prefissato nel vostro pannello di controllo dello smartphone.

Per fare questo e attivare la Dark Mode a livello di sistema, potete farlo dalle impostazioni del vostro smartphone. Qui bisogna cliccare su Display e luminosità e attivare la Modalità scura, premendo semplicemente sul tasto affianco alla scritta.

