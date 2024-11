Genmoji iOS 18.2: come creare emoji personalizzate nei messaggi

HowTo

Martina Pedretti | 18 Novembre 2024

Puoi creare emoji personalizzate con Genmoji su iOS 18.2: ecco come farle e come inviarle nei Messaggi di iPhone

Con iOS 18.2, Apple introduce Genmoji, una funzionalità rivoluzionaria che permette agli utenti di creare emoji personalizzate e altamente specifiche. Questa innovazione consente di superare i limiti degli delle normali emoji, per crearne di uniche che si adattano a ogni esigenza.

Come funzionano le Genmoji

Le Genmoji non sono semplici caratteri Unicode ma emoji generate dinamicamente utilizzando l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Funzionano nelle app supportate come Messaggi e Note, e appaiono come normali emoji. Inoltre, possono essere personalizzate in base alle foto delle persone nella tua libreria, cosa che le rende ancora più personali.

Requisiti e compatibilità

Attualmente, Genmoji è disponibile nella beta di iOS 18.2 per sviluppatori e beta tester pubblici. È necessario un dispositivo compatibile, come iPhone 15 Pro/Pro Max o iPhone 16, poiché la funzionalità si basa su Apple Intelligence, non disponibile nell’UE.

Anche nei paesi supportati, l’accesso a Genmoji richiede l’abilitazione di Apple Intelligence tramite una lista d’attesa nelle impostazioni. Questa tecnologia supporta principalmente la lingua inglese in diverse varianti regionali, tra cui USA, Regno Unito e Australia.

Le Genmoji sono visibili sui dispositivi con iOS/iPadOS 18.1 o successivi e sui Mac con macOS Sequoia 15.1 o più recenti. Tuttavia, su dispositivi più vecchi o Android, appariranno come immagini statiche.

Creare Genmoji nei Messaggi

Apri una conversazione nei Messaggi. Tocca il simbolo emoji nella tastiera e descrivi l’emoji che desideri. Seleziona Crea nuova emoji e attendi che venga generata. Personalizza l’emoji scorrendo tra le versioni alternative, aggiungendo didascalie o salvandola come adesivo. Una volta soddisfatto, inviala premendo la freccia blu.

Quando arriva iOS 18.2? Apple prevede di lanciare l’aggiornamento a dicembre 2024.