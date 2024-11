Svelate le nuove emoji in arrivo nel 2026

News

Martina Pedretti | 18 Novembre 2024

Unicode ha rivelato quali nuove emoji potrebbero arrivare sulle nostre tastiere verso la fine del 2025, o meglio a inizio del 2026. Scopriamo quindi quali sono.

Cosa sappiamo delle emoji nuove del 2026

Il comitato dedicato alla realizzazione delle nuove emoji ha pubblicato una bozza del progetto di nove faccine in arrivo. Tra queste ci sono un volto distorto, un simbolo di “nuvola di combattimento” (come si vede nei cartoni animati e nei fumetti), una ballerina, un torsolo di mela, un’orca, una “creatura pelosa“, una frana, un trombone e uno scrigno del tesoro.

L’emoji della ballerina di danza classica supporterà anche tutte e cinque le opzioni di modifica del tono della pelle. Le restanti 150 nuove emoji attualmente proposte per Emoji 17.0 sono varie sequenze di tonalità della pelle per le emoji esistenti delle due persone con orecchie da coniglio e per le due persone che lottano.

Quando arriveranno queste nuove emoji? Le 164 emoji proposte sono attualmente tutte candidate per Emoji 17.0 e sono ancora in bozza e sono quindi potrebbero essere soggette a modifiche.

Si prevede che saranno approvate solamente a settembre 2025, quindi dovremo aspettare un po’ prima che vengano ufficialmente confermate con il loro design definitivo. Da qui a settembre 2025 Unicode prenderà in considerazione diverse altre idee per gli emoji candidati.

C’è la possibilità che vengano aggiunte altre emoji rispetto all’elenco dei candidati, o che alcune delle composizioni delle sequenze di emoji proposte vengano riviste.

Tuttavia, dal 2017, tutte le bozze delle emoji candidate che sono state pubblicate sono state approvate per l’uso, senza che nessuna sia stato rimossa dall’elenco.

Quindi, settembre 2025? Non proprio. Una volta che un set di bozze di emoji è approvato da Unicode, spetta ai vari fornitori di emoji (ad esempio Apple, Google, Samsung) implementare i propri design sui vari device.

Ciò significa che potrebbero volerci molti mesi prima che le faccine approvate arrivino sulle tastiere emoji dei dispositivi iPhone e Android.

Le raccomandazioni di quest’anno per Emoji 16.0 ne sono la prova. Sebbene le abbiano approvate il 10 settembre di quest’anno, non sono ancora arrivate in nessuna delle nostre tastiere. Infatti dovrebbero arrivare nel corso del 2025.

Per questo le nuovissime emoji di cui vi abbiamo parlato, verosimilmente arriveranno solo nel corso del 2026.