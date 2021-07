Google celebra la vittoria dell'Italia agli Europei 2020 in finale contro l'Inghilterra: come attivare l'easter egg dei fuochi d'artificio

L’Italia ha trionfato agli Europei 2020 nella finale tenutasi a Wembley contro l’Inghilterra nella serata dell’11 luglio. Inutile raccontarlo, dato che il paese intero ha vissuto questo emozionante momento. Tutti si sono trovati con amici e partenti davanti alla TV o ai megaschermi che hanno invaso le città italiane. Per festeggiare questo traguardo per l’Italia, che non vinceva gli Europei dal 1968, Google ha voluto omaggiare la nazionale, con un particolare easter egg sul suo motore di ricerca. Scopriamo quale.

Come attivare l’easter egg dell’Italia su Google

Proprio come è successo per il rover Perseverance quando è arrivato su Marte, Google ha festeggiato questo grande traguardo dell’Italia, con un divertente easter egg. Come attivarlo quindi? Basterà cercare su Google la parola Italia. Poi quando si caricherà la pagina dei risultati si sarà accolti da una serie di fuochi d’artificio animati, a forma di bandiera italiana. Altre parole che attivano questo easter egg sono: Europei 2020, finale Europei, e anche Inghilterra Italia. Quando si conclude l’animazione, Google attiva anche un pulsante, che permette agli utenti di far ripartire i fuochi d’artificio, e uno per condividere esternamente l’easter egg.

L’easter egg di Google per la vittoria dell’Italia

La nazionale di calcio dell’Italia è una delle nazionali di calcio più titolate del mondo. Infatti gli Azzurri hanno vinto quattro campionati mondiali (nel nostro paese nel 1934; Francia 1938; Spagna 1982 e Germania 2006) e due campionati europei (Italia 1968, Europa 2020). Quest’anno il team capitanato dal coach Roberto Mancini ha trionfato ai gironi, per poi battere Austria, Belgio, Spagna e Inghilterra nel tabellone. Il portiere Donnarumma ha anche ottenuto il premio di miglior giocatore dell’edizione degli Europei. Google ha festeggiato quindi l’Italia con questo easter egg attivabile sul suo motore di ricerca, dopo che la squadra ha vinto arrivando fino a dei rigori mozzafiato.

Presto si potrà tornare a tifare l’Italia grazie alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il nostro paese gareggerà in tante discipline, come il nuoto, la scherma, l’atletica, il pugliato e il basket. Chissà se anche in questo caso, in occasione di qualche attesissima medaglia, Google non scelga di omaggiare gli atleti dell’Italia con altri easter egg.

