Google ha introdotto sei nuovi update per i suoi utenti Android, tra cui la Dark Mode su Maps. L’azienda ha annunciato infatti che sta iniziando a rilasciare l’opzione per il tema scuro, che sta testando da settembre 2020. Questa funzione sarà accessibile attraverso il menù dedicato al tema nell’app. Bisogna notare che non si tratta della classica modalità notte, che funziona nelle tarde ore della giornata, ma della Modalità Scura.

Secondo Google di questi tempi, stiamo tutti sperimentando un po’ di affaticamento guardando lo schermo. Con la Dark Mode su Google Maps, che presto si arriverà a tutti gli utenti Android a livello globale, si potrà concedere agli occhi una pausa necessaria e risparmiare sulla durata della batteria. Andando su Impostazioni, toccando Tema e poi su “Tema sempre scuro” si potranno abbassare le luci quando si naviga, esplora o si svolge attività con Maps. Cambiato idea? Basta toccare “Sempre in tema chiaro” per ripristinarlo.

Google ha annunciato il lancio della Dark Mode come parte di una serie di nuove funzionalità in arrivo su Android, inclusi alcuni aggiornamenti ad Android Auto. Oltre agli sfondi personalizzati, Android Auto includerà anche giochi. Trivia Crack, Jeopardy !, Song Quiz e Google Are You Feeling Lucky? saranno disponibili. È possibile accedere ai giochi tramite l’assistente, dicendo “Ehi Google, gioca a un gioco”.

Android Auto ha ottenuto anche una funzione di split screen, che piazzerà Google Maps e la sua Dark Mode accanto ai controlli multimediali, proprio come quello che Apple ha iniziato a fare in CarPlay con iOS 13 nel 2019. Questa funzione sarà disponibile solo nelle auto con display più ampi. Google sta aggiungendo anche scorciatoie alla schermata di avvio di Android Auto, che consentiranno un rapido accesso al meteo o l’impostazione del termostato di casa.

Le nuove funzionalità di Android Auto saranno disponibili “nei prossimi giorni” sui telefoni con Android 6.0 e versioni successive su auto compatibili. La Dark Mode di Google Maps verrà implementata “presto“.

