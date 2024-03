HowTo

Andrea Sanna | 26 Marzo 2024

Su Instagram c’è un modo che permette di attivare il filtro per poter rimuovere i contenuti politici su Instagram

Piano piano su Instagram c’è la possibilità di attivare un filtro per poter rimuovere i contenuti politici. Vediamo insieme come fare.

I contenuti politici sulle piattaforme Meta: cosa cambia

Meta ha deciso di introdurre una nuova funzione su Instagram e Threads per rispondere agli utenti preoccupati ai contenuti politici presenti sulle piattaforme.

L’azienda ha annunciato l’intenzione di poter vedere il meno possibile questo tipo di funzione e si impegna ad astenersi dal “raccomandare proattivamente contenuti politici da account che non si seguono”. L’opzione su Instagram e Threads sarà abilitata per tutti gli utenti, ma saranno gli stessi a decidere in base alle proprie preferenze. Ciò garantisce quindi una navigazione personalizzata.

Come attivare il filtro su Instagram

Un portavoce di Meta a The Verge ha fatto sapere che il rollout della funzione è in corso e sta raggiungendo pian pianto tutti gli utenti. Ancora non è chiaro se sia limitata a delle regioni specifiche o se sia accessibile a tutti.

Ma volete sapere come fare per attivare i filtri su Instagram e Threads e rimuovere i contenuti politici. Ecco i passi da seguire. Si tratta di 4 semplici passaggi da effettuare. Nulla di troppo complesso. Ve lo spieghiamo qui sotto:

Aprire l’app di Instagram o di Threads sul dispositivo.

di o di sul dispositivo. Accedere al menu Impostazioni account ,

, Individuare e cliccare l’opzione “ Contenuti suggeriti ” sul menu in questione.

” sul menu in questione. Sempre nel menu selezionate Contenuti politici (se è disponibile).

(se è disponibile). Fatto questo avete risolto il problema.

Quindi basta semplicemente svolgere questi punti passo passo per poter avere il risultato sperato.

Questa cosa dunque cambierà i suggerimenti nella piattaforma in tutte le sezioni da Esplora, Reel, Feed e Utenti suggeriti. Tali modifiche vanno ad applicarsi dunque in egual misura sia su Instagram e Threads. Da capire ora se lo vedremo anche su Facebook.

Si tratta in generale di un passo molto importante che permette agli utenti di poter vivere un’esperienza personalizzata su Instagram e Threads. E voi pensate di attivarla sul vostro dispositivo?