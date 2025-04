HowTo

Martina Pedretti | 23 Aprile 2025

Instagram

Finalmente su Instagram si può cambiare l’ordine dei post sul profilo

Instagram ha iniziato a rilasciare una nuova funzione che permette agli utenti di riorganizzare l’ordine dei post all’interno del proprio profilo. Dopo un lungo periodo di test e richieste da parte della community, la piattaforma sta finalmente introducendo l’opzione per modificare liberamente la disposizione dei contenuti sulla griglia.

Di cosa si tratta? La novità consente di spostare i post tenendo premuto con il dito sul contenuto desiderato all’interno del proprio profilo e trascinandolo nella posizione preferita. Una volta rilasciato, il post verrà visualizzato nella nuova posizione, senza modificare la data di pubblicazione né le interazioni ricevute. Quindi non serve molto per capire come cambiare l’ordine dei propri post sul feed, dato che la funzione è abbastanza intuitiva.

L’opzione non è più un semplice test: Instagram ha iniziato la distribuzione graduale della funzionalità, che sarà presto disponibile per tutti gli utenti. È importante sottolineare che questa funzione era stata già esplorata nel 2022, ma lo sviluppo era stato temporaneamente sospeso. Ora, con il rilascio ufficiale, la gestione del profilo diventa ancora più flessibile.

La nuova funzione arriva in un periodo in cui Instagram sta apportando diversi cambiamenti all’esperienza utente, alcuni dei quali — come l’introduzione del feed in formato verticale o lo spostamento delle storie in evidenza — hanno suscitato critiche. In questo contesto, la possibilità di riorganizzare la griglia del proprio profilo potrebbe rappresentare un passo verso una maggiore personalizzazione e controllo da parte degli utenti.

Chi ha già accesso alla funzione può provarla direttamente dal proprio profilo, con un semplice gesto: tenere premuto il post e spostarlo dove si preferisce. Un cambiamento apparentemente piccolo, ma che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti progettano e presentano la propria identità su Instagram.