Martina Pedretti | 16 Maggio 2024

Su Instagram si possono ora zoomare le foto profilo, ma come impedire agli altri di ingrandire la nostra? Ecco una guida

Instagram, come bloccare lo zoom sulla nostra foto profilo

Da settembre su Instagram è possibile ingrandire le foto profilo delle altre persone. Non tutti però sembrano apprezzare questa novità, e quindi oggi vi spieghiamo come impedire agli altri di fare zoom sulle nostre foto profilo.

Vi abbiamo già spiegato come ingrandire le foto profilo altrui, ma se ci tenete alla vostra privacy, possiamo aiutarvi. Qualora non dovesse andarvi a genio l’idea che chiunque possa spiare in modo più approfondito la vostra foto dell’account, potete evitare che accada seguendo alcuni semplici passaggi.

Accedete al vostro profilo Instagram, e recatevi sulle Impostazioni, cliccando poi su Impostazioni e Privacy. Da qui scorrete verso il basso finché non trovate la voce Privacy dell’account e poi disabilitate il bottone corrispondete alla voce “Consenti espansione dell’immagine profilo“.

Così facendo nessuno potrà più ingrandire la vostra foto profilo su Instagram. Se poi vorrete abilitare di nuovo la funzione, basterà tornare sui vostri passi, e cliccare nuovamente sul toggle azzurro.

Lo strumento per bloccare questa nuova funzione agli altri account è ancora in fase di distribuzione, e potrebbe non apparire a tutti gli utenti. Ricordatevi anche di aggiornare l’app dallo Store prima di iniziare con la procedura.

