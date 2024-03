HowTo

Andrea Sanna | 19 Marzo 2024

Instagram

In DM su Instagram si potranno modificare i messaggi. Ma sapete come fare? Ecco una piccola guida con tutti i passaggi

Arriva una novità molto importante e certamente assai utile che riguarda i fan dell’app di foto e video! Sapete come modificare i messaggi inviati in DM su Instagram? Qui vi mostriamo tutti i passaggi da effettuare.

Instagram, come modificare i messaggi

Meta sta effettuando delle modifiche molto importanti che riguardano le sue applicazioni. In questo caso facciamo riferimento a Instagram e in particolare a una funzione tanto richiesta dagli utenti. Cosa nello specifico? Vi starete chiedendo! Parliamo della possibilità di poter modificare i messaggi in direct. Ma sapete come fare?

I cambiamenti annunciati dalla piattaforma di Instagram sono una vera e propria svolta per l’applicazione. Come detto dal lontano 2013 i fan dell’app avrebbero voluto questa importante funzione e ora finalmente l’aggiornamento è disponibile.

Modificare i messaggi su Instagram, così come nelle altre applicazioni, è diventato ormai una caratteristica standard per le piattaforma di messaggistica. Vediamo questa opzione già presente su Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram e iMessage di Apple. Quindi ora va ad aggiungersi Instagram. Non male no? Ma vediamo i dettagli.

Nello specifico per poter modificare i messaggi in direct su Instagram è necessario svolgere questi passaggi:

Aprire Instagram ;

; Cliccare in alto a destra sull’icona dei messaggi;

Scegliere una persona da contattare;

Scrivere il messaggio e inviare;

E ora se c’è un errore nel messaggio come si può risolvere. Continua a leggere per scoprire come fare:

Alt! Vi siete resi conto di aver sbagliato? Nessun problema. Tenere premuto dunque il messaggio inviato.

Vi si aprirà uno specchietto dove compare, tra le tante cose, la dicitura “modifica” nel menu a discesa.

Così si può correggere l’errore e confermare.

Questi sono i pochi passaggi, semplici ma utili da effettuare per poter modificare un messaggio in DM su Instagram.

Grazie a questa modifica, quindi, possiamo dire addio alle gaffe anche su Instagram!