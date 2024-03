News

Martina Pedretti | 19 Marzo 2024

Instagram

Presto su Instagram si potranno inviare documenti e file nei DM: la novità è in arrivo prossimamente per tutti gli utenti

Avete mai provato a inviare dei documenti nei DM su Instagram, senza riuscirci? Le cose stanno cambiando: il social sta infatti testando la possibilità di mandare file agli altri utenti tramite i messaggi diretti.

A scoprire questa novità come sempre è stato il ricercatore Alessandro Paluzzi, che ha individuato il test nei dati di back-end dell’app. Come si vede dai suoi screenshot, Instagram sta sperimentando una nuova opzione che consentirebbe di aggiungere file ai DM come allegati.

Attualmente gli utenti possono già inviare documenti su WhatsApp e su Messenger (con capacità limitata), e poiché Meta sta ancora lavorando per integrare tutte le sue piattaforme di messaggistica in un unico sistema, è logico che stia cercando di replicare le funzionalità di ciascuna, per garantire la piena parità.

Sembra quindi che ogni funzione di Messenger, DM di Instagram e WhatsApp sarà prima o poi disponibile anche nelle altre app. Questo consentirà a Meta di collegarle tutte insieme in un unico sistema di messaggistica.

Questa novità fornirà una nuova funzionalità all’interno dei DM di Instagram e potrebbe essere utile per i marchi che desiderano connettersi con i clienti nell’app.

La funzione che permetterà di inviare documenti e file nei DM su Instagram è in fase di test e potrebbe arrivare in pianta stabile per tutti gli account nei prossimi mesi. Vi aggiorneremo quando ne sapremo di più.