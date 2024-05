HowTo

Martina Pedretti | 13 Maggio 2024

Instagram

Finalmente su Instagram si possono organizzare, riordinare e bloccare gli elementi di una Storia: ecco come fare

Su Instagram ora si possono gestire tutti gli elementi di una Storia

Da tempo ormai impazzite per creare una Storia Instagram e cercare di organizzare tutti gli elementi e i livelli? Finalmente il social ci è giunto in aiuto lanciando silenziosamente uno strumento per bloccare ogni aggiunta che facciamo, dalle GIF, agli sfondi, fino alle immagini.

Se finora potevamo solo giocare mettendo gli elementi uno sopra l’altro, ora si possono riorganizzare visivamente i livelli con una nuova funzione di Instagram. Ma come funziona?

Iniziando a lavorare sulla vostra Storia e inserendo gli elementi che vi servono, dovrete semplicemente premere con decisione sullo schermo sull’elemento che si vuole organizzare, e qui appariranno due icone sui due lati.

Spostando il dito verso l’alto o verso il basso si potrà portare un singolo elemento selezionato davanti o dietro gli altri. Muovendo invece il dito, tenendo premuto, verso il lucchetto, si potrà bloccare un livello, senza che questo si sposti se lo clicchiamo per sbaglio.

Così facendo si potrà selezionare uno sfondo che rimarrà al suo posto, e poi aggiungere altri elementi sovrapposti dove preferiamo.

Vi lasciamo un video per scoprire al meglio la novità di Instagram per organizzare al meglio la vostra Storia!