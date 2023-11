News

Martina Pedretti | 22 Novembre 2023

Instagram sta testando My Week, uno strumento per pubblicare Storie che durano fino a un’intera settimana: ecco la novità

Come sempre Instagram sta lavorando su diverse nuove funzionalità che dovrebbero migliorare l’esperienza complessiva degli utenti. Ora sembra che sull’app siano in arrivo delle nuove Storie, che durano un’intera settimana.

La nuova funzionalità My Week di Instagram consentirà agli iscritti al social di condividere le proprie storie con i follower per una settimana. Questa novità, come suggerisce il nome, permette di superare il limite solito delle 24 ore, e lascia attiva la storia per sette giorni. Da My Week è poi possibile rimuovere qualsiasi storia tu voglia o aggiungerne una nuova.

La funzionalità non è ancora disponibile al grande pubblico, quindi ci vorrà del tempo prima che Instagram inizi finalmente a ottenerla. A parlarne come sempre è stato il leaker Alessandro Paluzzi, che ha scovato la novità nei meandri dei codici del social.

Per gli utenti che usano Instagram per lavoro, My Week potrebbe essere utile come promemoria di eventi che durano per un’intera settimana.

Instagram normalmente testa molte funzionalità contemporaneamente e quindi potrebbe volerci un po’ di tempo prima che questa funzionalità arrivi alla versione beta o al canale stabile dell’app. Vi terremo aggiornati non appena sarà disponibile.

Vi piace l’idea di creare Storie Instagram che possono durare un’intera settimana?