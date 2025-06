Instagram, come scoprire da quanto tempo segui una persona

HowTo

Martina Pedretti | 17 Giugno 2025

Instagram

Come scoprire da quanto tempo segui qualcuno su Instagram

Hai mai avuto la curiosità di sapere da quanto tempo segui una persona su Instagram? Magari un amico, un ex o una vecchia conoscenza? Ora c’è un modo semplice per scoprirlo grazie a una funzione molto pratica.

Questa sezione è “Vedi attività condivisa“, ed è accessibile solo se segui qualcuno e quella persona segue anche te, ed è nata per migliorare la trasparenza tra gli utenti e offrire un quadro più chiaro della propria interazione nel tempo.

Anche se Instagram non invia notifiche o promemoria sul giorno in cui hai iniziato a seguire qualcuno, questa nuova funzione ti consente di scoprirlo in modo facile e immediato — a patto che il follow sia reciproco.

Ecco quindi come usare la funzione per scoprire da quanto tempo segui una persona su Instagram.

Apri Instagram e vai sul profilo della persona che ti interessa.

e vai sul profilo della persona che ti interessa. Tocca l’icona con i tre puntini in alto a destra.

in alto a destra. Nel menu che compare, seleziona “Vedi attività condivisa” .

. Nella parte alta della schermata, vedrai due voci. “l’utente x” ha iniziato a seguirti a [mese e data] Hai iniziato a seguire “l’utente x” a [mese e data]



Le date che compaiono indicano quando tu e quella persona avete iniziato a seguirvi. Se invece tu segui l’utente, ma non sei ricambiato (o viceversa), la sezione “Vedi attività condivisa” non sarà disponibile.

Al momento infatti non esiste un modo ufficiale per sapere da quanto tempo segui qualcuno che non ti segue indietro.

Se quindi vuoi sapere da quanto tempo segui qualcuno su Instagram, la risposta è nascosta nella sezione “Vedi attività condivisa”.