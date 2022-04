Come vedere qual è la prima foto a cui si è messo like su Instagram: arriva la nuova funzione che è già virale sui social

Come scoprire quali sono i primi post a cui hai messo mi piace su Instagram

Su TikTok sta spopolando una nuova funzione di Instagram, che ci permette di tornare indietro nel tempo, e scoprire qual è la prima foto a cui abbiamo messo mi piace in assoluto. Grazie a questa novità infatti potremo vedere tutti i primi posti a cui abbiamo lasciato un like durante i primi giorni sull’app.

Questa funzione di Instagram serve a fare un vero e proprio viaggio sul viale dei ricordi, fino a quando abbiamo messo piede per la prima volta su Instagram. Volete sapere come si fa a scoprire qual è la prima foto a cui avete messo like sul social? Ecco un semplice tutorial.

Come vedere la prima foto a cui si è messo like su Instagram

Prima di tutto per scoprire qual è la prima foto a cui si è messo like su Instagram, bisogna aggiornare l’app. Dopodiché la si potrà aprire e cliccare sul proprio profilo, e poi sull’icona delle tre linee orizzontali in alto a destra. A questo punto dal menù è necessario selezionare La tua attività, e poi su Interazioni, subito sotto Foto e video. Ora il prossimo step è fare tap su Mi piace, e ancora su Ordina e filtra.

Quest’ultima opzione permetterà di riordinare i post di Instagram, selezionando “Dai meno recenti ai più recenti“, infatti cliccando questo ordinamento, vedremo i post dal primo al cui abbiamo lasciato like, semplicemente applicando la modifica.

Lo stesso discorso vale anche per i primi commenti e le prime risposte alle Storie! Potrete quindi fare un vero e proprio viaggio su Instagram, saltando indietro ai vostri primissimi momenti sull’app.

Siete pronti a scoprire la prima foto a cui avete messo mi piace su Instagram?

