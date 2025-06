HowTo

Martina Pedretti | 17 Giugno 2025

Vuoi scoprire quanti like ti ha messo su Instagram la persona che ti piace? Ecco come fare

Instagram ha introdotto una funzione che permette di vedere in modo semplice e diretto tutte le interazioni recenti con un altro utente: si chiama “Attività condivisa” ed è disponibile direttamente nelle chat dell’app. Tra le informazioni che mostra, anche quante volte una persona ha messo like ai tuoi post su Instagram.

Lo strumento utile è per chi vuole capire chi interagisce davvero con il proprio profilo, o magari scoprire se la persona che ti piace sta apprezzando i tuoi contenuti più di quanto pensavi.

Ecco quindi come usare la funzione per scoprire quanti like ti ha messo una persona su Instagram.

Apri Instagram e vai sul profilo della persona che ti interessa.

e vai sul profilo della persona che ti interessa. Tocca l’icona con i tre puntini in alto a destra.

in alto a destra. Nel menu che compare, seleziona “Vedi attività condivisa” .

. Clicca su “Mi piace”.

Qui puoi vedere i like che tu hai messo alla persona su Instagram, o quelli messi dall’utente su cui stai indagando. Infatti cliccando sulla voce corrispondente vedrai tutti i tuoi post a cui ha messo mi piace nei mesi passati.

Una grossa limitazione è che la funzione è disponibile solo se vi seguite a vicenda. Infatti se uno dei due non ha messo il follow, questo strumento di Instagram è inutilizzabile.

Con la nuova funzione Attività condivisa, il social offre uno strumento in più per tenere traccia delle relazioni digitali. Che si tratti di un amico, un follower fedele o una cotta segreta, ora puoi scoprire facilmente quanti like ti ha messo su Instagram, e magari usarlo come indizio per approfondire la vostra connessione online.