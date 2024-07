HowTo

Martina Pedretti | 11 Luglio 2024

Come usare il vecchio adesivo trasparente del Luogo su Instagram

Instagram è una delle piattaforme di social media più popolari e in costante evoluzione. Una delle sue funzionalità più utilizzate è la possibilità di aggiungere adesivi alle storie, inclusi quelli del Luogo, che permettono di indicare la posizione geografica in cui è stata scattata la foto o girato il video. Recentemente, Instagram ha introdotto una versione inedita dell’adesivo del luogo, caratterizzata da un nuovo font. Inoltre l’adesivo trasparente con il testo tutto in stampatello è scomparso e in molti si chiedono come fare a usarlo ancora oggi. Fortunatamente, c’è un trucco per usare questa versione. Vediamo come fare.

Per prima cosa, aprite Instagram e andate alla sezione delle Storie. Qui scattate una nuova foto, registrato un video oppure scegliete un contenuto dalla galleria. Una volta scelto, si può iniziare a modificarlo.

Normalmente, per aggiungere un adesivo della posizione, clicchereste sull’icona degli adesivi (il sorriso quadrato con l’angolo piegato) e selezionereste “Luogo“. Tuttavia, con l’introduzione del nuovo font, questo adesivo è cambiato e non permette di usare quello trasparente in stampatello. Dovrete quindi evitare di utilizzare direttamente questo adesivo. Questo perché in questa sezione potete accedere all’adesivo del luogo nei suoi nuovi formati, ma non in quello trasparente in stampato.

Invece dovete cliccare sulla voce “Aa” come se steste scrivendo una didascalia. Qui apparirà la tastiera e potrai iniziare a digitare. Non è necessario scrivere nulla in particolare in questo passaggio. Piuttosto dovete cliccare sull’icona con la scritta “Luogo”, che appare in basso a destra. Così facendo si paleserà una schermata che permetterà di cercare e selezionare una posizione. Una volta selezionata, il nome del luogo verrà visualizzato nel vecchio stile trasparente.

Ecco come fare

Ora potete posizionare l’adesivo luogo trasparente dove preferite sulla foto o video da postare nelle Storie.

Seguendo questi semplici passaggi, potete quindi continuare a utilizzare il vecchio adesivo trasparente del luogo su Instagram, mantenendo l’aspetto classico. Questo trucco è particolarmente utile per chi ama l’estetica delle proprie storie e desidera mantenere una coerenza visiva nonostante le nuove modifiche apportate dalla piattaforma.