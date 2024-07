HowTo

Martina Pedretti | 11 Luglio 2024

Instagram

Su Instagram sono arrivati sei nuovi font per le Storie, mentre uno è stato rimosso: quali sono e come averli

Sei nuovi font per le Storie Instagram

Instagram continua a rinnovare la sua piattaforma per mantenere alta l’attenzione degli utenti e migliorare l’esperienza d’uso. L’ultima novità riguarda le Storie, una delle funzionalità più popolari dell’app, che ha visto l’aggiunta di sei nuovi font. Con questo aggiornamento, gli utenti hanno ora a disposizione un totale di 14 font per personalizzare i loro contenuti temporanei.

Avete capito bene, il social ha introdotto sei nuovi font, aumentando così la varietà e le possibilità creative per gli utenti. Questi permettono di esprimere meglio la propria personalità e il proprio stile nelle Storie. Offrono una gamma di stili per soddisfare ogni esigenza, dal minimalista al più elaborato.

Come vedete dall’esempio qui sotto abbiamo: Poster, Deco, Signature, Bubble, Squeeze e Editor tra le novità. Per avere un’idea di come si presentano questi nuovi font, guardate la foto.

I sei font

Con l’arrivo dei nuovi font, Instagram ha deciso di rimuovere il carattere Curly, uno di quelli che aveva meno successo tra gli utenti. Questa decisione potrebbe essere stata presa per fare spazio ai nuovi caratteri e migliorare l’uso complessivo della tipografia nelle Storie.

In aggiunta ai nuovi font, Instagram ha aggiornato l’interfaccia utente per rendere la selezione dei caratteri più intuitiva e accessibile. Ora è più semplice scorrere e visualizzare l’anteprima dei diversi font disponibili, facilitando la scelta.

Ma come si fa ad avere i nuovi font di Instagram? Al momento non tutti possono avere accesso a questa novità, che è ancora in fase di rilascio per i vari utenti. Aggiornando l’app con cadenza regolare e attendendo che l’update raggiunga il proprio account, presto tutti potranno usarli.

Ecco una guida passo-passo su come utilizzare i nuovi font nelle tue Storie di Instagram:

Apri l’App di Instagram: Assicurati di avere l’ultima versione dell’applicazione installata sul tuo dispositivo. Crea una Nuova Storia: Puoi farlo scorrendo verso destra dalla schermata principale o toccando la tua foto del profilo con il simbolo “+” in alto a sinistra. Aggiungi Testo alla Tua Storia: Dopo aver scattato una foto o registrato un video, tocca l’icona “Aa” in alto a destra per aggiungere testo. Scegli il Font: Nella barra inferiore, scorri verso sinistra o destra per visualizzare i diversi font disponibili. I nuovi font saranno tra questi, insieme ai caratteri già conosciuti. Personalizza il Testo: Puoi anche cambiare il colore del testo, aggiungere sfondi colorati o giocare con le dimensioni e l’allineamento per rendere il tuo messaggio ancora più accattivante. Pubblica la Tua Storia: Una volta soddisfatto del risultato, tocca “La tua storia” per condividere il contenuto con i tuoi follower.

L’introduzione dei nuovi font per le Storie di Instagram rappresenta un ulteriore passo avanti nella personalizzazione e nella creatività offerta agli utenti dall’app. Aggiorna il social e inizia subito a sperimentare con i nuovi caratteri per dare un tocco personale alle tue Storie.