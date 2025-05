Instagram down? Come scoprire se il social non funziona

HowTo

Martina Pedretti | 27 Maggio 2025

Instagram

Instagram down? Scopri come verificare se l’app è non funziona con strumenti come Down Detector, Meta Status e gli hashtag sui social media.

Instagram non funziona? Ecco come verificare se il social è in down

Quando Instagram non funziona, gli utenti cercano conferme e soluzioni, soprattutto perché interruzioni temporanee del servizio social possono essere confuse con problemi di connessione personali. Ecco alcuni passaggi utili per verificare se Instagram è effettivamente down e come agire per controllare lo stato della piattaforma.

La prima soluzione è quella di controllare Down Detector, uno dei siti di riferimento per monitorare le interruzioni di servizio delle piattaforme online, inclusi i social media come Instagram. Questo sito mostra in tempo reale se altri utenti stanno riscontrando problemi simili e permette di distinguere se si tratta di un problema generale o isolato. Collegandosi alla pagina di Down Detector, è possibile osservare grafici che indicano i picchi di segnalazioni degli utenti, aiutando a comprendere se c’è un’interruzione su vasta scala.

La seconda soluzione, dato che Instagram fa parte del gruppo Meta (che include anche Facebook e WhatsApp), è quella di consultare la pagina ufficiale dedicata allo stato dei suoi servizi: Meta Status and Outages. Qui è possibile vedere aggiornamenti ufficiali sugli eventuali malfunzionamenti della piattaforma e conoscere in tempo reale se i tecnici stanno lavorando alla risoluzione del problema. Meta Status è quindi un’opzione diretta e attendibile per verificare se l’app ha problemi noti.

In situazioni come queste, molti utenti poi si riversano su X (ex Twitter) per condividere la propria esperienza e confermare che Instagram sia in down. Cercando l’hashtag #instagramdown è possibile vedere se altri utenti stanno segnalando problemi e scambiare informazioni in tempo reale. X diventa quindi una bacheca virtuale utile per capire l’entità del malfunzionamento e leggere aggiornamenti in tempo reale da parte di utenti di tutto il mondo.

A volte il problema potrebbe non riguardare l’intera piattaforma, ma essere specifico per il proprio dispositivo. Provare a riavviare l’app o verificare la connessione internet può risolvere problemi temporanei. Se il problema persiste nonostante questi tentativi, è probabile che Instagram non funzioni globalmente.

Ecco quindi alcune soluzioni per scoprire se effettivamente Instagram è in down, e perché non funziona.