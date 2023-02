HowTo

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2023

Instagram

Probabilmente vi sarete spesso chiesti cos’è Instagram Guides e come funziona. Ecco una semplice spiegazione per i meno esperti

Instagram offre diverse funzioni ai propri utenti. Una di queste riguarda Instagram Guides. Siamo certi che sicuramente vi sarete domandati cos’è, come funziona e come si creano.

In questo articolo vi offriamo una piccola spiegazione con tutto il necessario da sapere a riguardo. Ma non perdiamo tempo e vediamo subito di cosa si tratta.

Cos’è Instagram Guides

Rispondiamo subito alla prima domanda: cos’è Instagram Guides?

Per chi non lo sapesse, questa funzione già presente da un po’ sulla nota piattaforma, non è altro che un vero e proprio raccoglitore di post.

Ogni utente ha la possibilità di scegliere alcuni dei contenuti salvati o creati in precedenza e allegarne suggerimenti o informazioni. A utilizzarli maggiormente sono i brand e i creator, quando vogliono realizzare per l’appunto delle vere e proprie guide per consigliare prodotti, luoghi o post specifici.

Ma come si creano le Instagram Guides comodamente sul nostro smartphone? Scopriamolo insieme, attraverso alcuni passaggi….

Come crearle con lo smartphone

Vorreste creare anche voi una personale Instagram Guides? È possibile farlo, ma come? Partiamo con il dire che dovete necessariamente essere iscritti all’app e dunque avere un account attivo. In tal caso vi basterà semplicemente scaricare la piattaforma e creare un profilo nel caso non lo aveste.

Fatto questo ed effettuato l’accesso come si deve procedere allora per creare le Instagram Guides? Dopo aver avviato l’app, vi basterà cliccare sulla vostra immagine di profilo in basso a destra. Vi si aprirà la schermata del vostro account. Dunque dovrete seguire questa procedura:

Cliccare in alto sul simbolo (+);

Apparirà una schermata che vi permetterà di creare un reel, un post e così via. Voi dovrete pigiare sulla penultima voce “Guida”.

Fatto questo vi comparirà una nuova schermata, dove vi verrà chiesto che tipologia di Instagram Guides volete creare.

Una guida dei luoghi : dedicata dunque ai viaggi fatti o se si vuole consigliare qualche meta turistica ai propri follower e amici;

: dedicata dunque ai viaggi fatti o se si vuole consigliare qualche meta turistica ai propri follower e amici; Una guida dei prodotti : per parlare di un qualsiasi prodotto vogliate;

: per parlare di un qualsiasi prodotto vogliate; Una guida dei post: per consigliare ai vostri seguaci un post che avete già creato e salvato.

Da qui è semplicissimo, perché dovrete seguire le varie istruzioni e creare così le vostre Instagram Guides. Ricordate, chiaramente, che ognuna di esse deve avere un titolo, una bella immagine di copertina e almeno due articoli condivisi.

Insomma avete davvero l’imbarazzo della scelta!