Su Instagram è arrivata una importante novità che, probabilmente, i più non avranno notato ed è legata alla musica da aggiungere sulle foto statiche. Un cambiamento non ufficializzato dai canali ufficiali della piattaforma, ma che comunque potrebbe ritornare utile, soprattutto ora che TikTok ha preso il sopravvento.

A rendere nota la notizia è il portale SocialMediaToday, che ha riportato un tweet della pagina ufficiale di Instagram, dove per l’appunto è confermato quanto detto precedentemente. L’intento del social network è quello di poter dare al proprio pubblico più strumenti possibili per la condivisione dei vari contenuti.

Adesso quindi dopo i reel e le storie Instagram, la musica arriva nel feed anche su quelle che tutti conosciamo come foto statiche. Ora vi chiederete: come si utilizza questa funzione? È più semplice di quanto immaginate. Per usufruirne vi basta semplicemente creare un post e scegliere una foto presente nella vostra galleria. A seguire dovrete ritoccare l’immagine con i vari filtri fotografici quali nitidezza, contrasto ecc. Una volta terminato questo potrete proseguire e arrivare così al successivo passaggio.

Come tutti voi saprete l’applicazione di Instagram per la pubblicazione delle foto statiche vi chiederà anche di aggiungere un promemoria, luoghi e taggare persone. Insomma ciò che tutti siamo abituati a fare quando postiamo un contenuto sul nostro account. Adesso tra le tante voci è presente la dicitura “Aggiungi musica”, che vi suggerisce non solo dei brani ideali per il post in questione, ma vi permette di aggiungere il vostro preferito. La melodia scelta per il post Instagram necessita un taglio che varia dai 5 ai 90 secondi massimi. Una volta fatto questo confermate il tutto e il gioco è fatto!

