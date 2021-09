A agosto 2020 Instagram ha presentato la funzione Reels, un nuovo modo per le persone, i creator e le aziende di creare e scoprire brevi video di intrattenimento su Instagram. Ma ecco cosa sono, come funzionano e quanto durano.

Reels Instagram cosa sono e quanto durano

I Reels di Instagram sono video multi-clip di 15 secondi che l’utente può registrare e modificare con audio, effetti e nuovi strumenti creativi. Permettono ai creator di esprimersi intrattenendo i follower, con divertenti clip comiche, balletti, o con messaggi su un particolare argomento.

I reel possono essere condivisi sul Feed, e quelli creati da account pubblici possono essere scoperti tramite uno spazio nella sezione Esplora. Qui diventano visibili a un pubblico più ampio. Se l’account è privato, i reel saranno visibili solo ai follower.

Come funzionano Reels Instagram

Come si crea un reel su Instagram? Ecco come funziona. Per incominciare basterà selezionare l’icona Reels, scorrendo in fondo alla fotocamera di Instagram. Sulla sinistra dello schermo appariranno quindi diversi strumenti per sbizzarrirsi nella creazione di nuovi divertenti video. Tra questi:

Audio : permette di cercare una canzone dalla libreria musicale di Instagram per il reel. Alcune aziende potrebbero non avere accesso alla libreria musicale di Instagram, ma gli utenti possono usare i loro contenuti audio originali registrandoli semplicemente con un reel. Infatti se si condivide un reel con audio originale, l’audio sarà attribuito al creator. Se si ha un account pubblico poi, le persone potranno creare reel con l’audio, selezionando Usa l’audio dal reel stesso.

: permette di cercare una canzone dalla libreria musicale di Instagram per il reel. Alcune aziende potrebbero non avere accesso alla libreria musicale di Instagram, ma gli utenti possono usare i loro contenuti audio originali registrandoli semplicemente con un reel. Infatti se si condivide un reel con audio originale, l’audio sarà attribuito al creator. Se si ha un account pubblico poi, le persone potranno creare reel con l’audio, selezionando dal reel stesso. Effetti in realtà aumentata: permette di selezionare un effetto dalla galleria, creato da Instagram e dai creator di tutto il mondo, per registrare più clip con effetti diversi.

permette di selezionare un effetto dalla galleria, creato da Instagram e dai creator di tutto il mondo, per registrare più clip con effetti diversi. Timer e countdown : permette di impostare il timer per registrare i reel senza usare le mani.

: permette di impostare il timer per registrare i reel senza usare le mani. Allinea : allinea gli oggetti in base alla clip precedente prima di registrare quella successiva, per creare transizioni più fluide.

: allinea gli oggetti in base alla clip precedente prima di registrare quella successiva, per creare transizioni più fluide. Velocità: permette di accelerare o rallentare parte del video o dell’audio selezionato.

I reels di Instagram si possono comporre di una serie di clip, fatte sul momento o usando caricamenti video della galleria. Registrando la prima clip tenendo premuto il pulsante di acquisizione, si vedrà un indicatore di avanzamento in alto sullo schermo.

Come condividere i reel su Instagram

Se l’account è pubblico, i Reels si possono condividere nel loro spazio dedicato su Instagram, nella sezione Esplora. Qui potrà essere scoperto da una community più ampia. Inoltre è possibile condividerlo anche con i follower pubblicandolo sul Feed personale. Includendo determinati contenuti audio, hashtag o effetti, il reel potrebbe essere anche visualizzato su pagine dedicate. Una volta condiviso, il reel sarà pubblicato nella sezione Reels del profilo, dove si possono trovare tutti i reel che creati.

Se poi si sceglie di condividerlo anche sul Feed, il reel comparirà nella griglia del profilo principale. Questo poi si potrà condividere nelle storie e non sarà più visibile dopo 24 ore.

Nella sezione Esplora poi si può accedere alle tendenze del momento su Instagram, e si possono scoprire divertenti reel creati dagli utenti, e organizzati con un feed verticale. Alcuni video avranno l’etichetta In evidenza, e si tratta di una raccolta selezionata per aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti d’ispirazione.

PCProfessionale © riproduzione riservata.