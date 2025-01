Letterboxd, come fare il proprio Wrapped 2024 con i film

HowTo

Scopri come fare il Letterboxd Wrapped 2024 con i film

Mentre molti si stanno ancora riprendendo dal proprio Spotify Wrapped, un’altra attesissima retrospettiva annuale è finalmente arrivato: Letterboxd Wrapped, il riassunto del tuo 2024 cinematografico. Se hai trascorso l’anno a divorare film e vuoi scoprire chi e cosa ha dominato le tue serate davanti allo schermo, ecco come ottenere il tuo Letterboxd Year in Film Wrapped 2024.

La chiave per accedere al tuo Wrapped su Letterboxd è prestare attenzione alla tua casella di posta elettronica. Infatti Letterboxd invia infatti il proprio riepilogo annuale via e-mail. Assicurati di aver attivato la ricezione delle comunicazioni dalla piattaforma e di aver registrato almeno 10 film durante il 2024.

Alcuni utenti hanno ricevuto il loro Wrapped con qualche giorno di anticipo, mentre altri hanno dovuto attendere più a lungo.

Se per e-mail non ti arriva proprio nulla, allora puoi velocizzare il processo cliccando sulla pagina dedicata al Wrapped generale di Letterboxd. Infatti poco dopo le prime righe dell’articolo, si legge “Please enjoy our thirteenth annual retrospective. (Your personalized summary is here!”. Cliccando sul link dedicato si viene catapultati nel proprio Letterboxd Wrapped 2024.

Cosa troverai nel tuo Wrapped

Una volta cliccato il link o ricevuta la e-mail, potrai scoprire alcune statistiche interessanti sul tuo anno cinematografico. Vedrai:

Il numero di film registrati nel 2024

nel 2024 Le ore totali dedicate alla visione

Gli attori e i registi che hai seguito di più

Il numero di recensioni che hai scritto

Inoltre, potrai conoscere dettagli curiosi, come la settimana in cui hai guardato più film o il giorno della settimana in cui sei stato più attivo.

Una volta analizzato il tuo Wrapped 2024, inizia a pianificare il 2025. Prova a battere ogni record stabilito quest’anno: più film visti, più recensioni lasciate e, perché no, qualche nuova maratona cinematografica!