Martina Pedretti | 4 Dicembre 2024

La lista degli artisti, canzoni, album e podcast più ascoltati in Italia nel 2024 secondo lo Spotify Wrapped: dominano Geolier e ANNA

Come ogni anno è arrivata la classifica Spotify Wrapped, che raccoglie gli artisti, gli album, le canzoni e i podcast che hanno segnato il 2024 in Italia. Geolier ha trionfato, così come ANNA, Sfera e tanti altri.

Scopriamo chi ha dominato lo Spotify Wrapped 2024 in Italia!

Artisti più ascoltati in Italia

Lo Spotify Wrapped 2024 parte con la lista degli artisti più ascoltati in generale in Italia, che è dominata da Geolier, seguito da Sfera Ebbasta e Lazza.

Sfera mantiene quindi il primo posto dello scorso anno.

Geolier Sfera Ebbasta Lazza Tedua Anna Guè Kid Yugi Capo Plaza Shiva Tony Effe

