Letterboxd, come funziona e come registrare un film visto

Martina Pedretti | 9 Gennaio 2025

Cos’è Letterboxd e come registrare un film visto

Letterboxd è una piattaforma social dedicata agli appassionati di cinema, dove puoi tenere traccia dei film che guardi, valutare, recensire e scoprire nuove pellicole. È perfetta sia per chi vuole creare un archivio personale delle proprie visioni sia per chi desidera interagire con altri utenti condividendo opinioni e liste tematiche.

Come funziona Letterboxd?

L’uso della piattaforma è piuttosto semplice. Il modo più immediato per iniziare è contrassegnare i film che hai già visto. Ogni locandina presenta un’icona a forma di occhio: cliccandola indichi che hai visto quel film. Se desideri aggiungere maggiori dettagli, puoi usare il pulsante “Rewiew or Log”, che serve per registrare una pellicola specifica, includendo la data in cui hai guardato il film, una valutazione e, se vuoi, una breve recensione.

Registrando i film, li aggiungi direttamente al Diario, una sezione personale che mostra la cronologia delle tue visioni. Se non ricordi la data esatta di visione di un film, puoi semplicemente contrassegnarlo come “visto”, aumentando il tuo conteggio totale di film guardati e permettendo a Letterboxd di mostrarti statistiche e progressi nelle liste.

Registrare un film vs. contrassegnarlo come visto

Ma qual è la differenza tra registrare un film e segnarlo come visto? Non fatevi ingannare da questi due termini, perché registrare un film è fondamentale per avere un diario sempre aggiornato dei titoli che guardate, invece contrassegnarlo come visto invece non aggiorna la lista dei contenuti visti nell’anno.

Contrassegnare un film come visto : Questo metodo è utile per indicare rapidamente che hai già guardato un film , senza dover fornire dettagli specifici. È il modo migliore per “riempire” il tuo profilo se vuoi recuperare le pellicole viste in passato.

: Questo metodo è utile per , senza dover fornire dettagli specifici. È il modo migliore per “riempire” il tuo profilo se vuoi recuperare le pellicole viste in passato. Registrare un film: Se invece vuoi creare un registro accurato delle tue visioni, puoi usare il pulsante “+ Log”. Questo ti permette di indicare la data di visione, aggiungere una recensione e valutare il film. Le registrazioni compongono il tuo Diario e la sezione Attività recenti del tuo profilo.

Oltre a registrare i film, Letterboxd offre strumenti per creare liste personalizzate, che possono spaziare dai tuoi film preferiti ai titoli che vuoi vedere in futuro. Puoi anche esplorare le recensioni di altri utenti e ricevere suggerimenti personalizzati.