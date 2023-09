Libero Mail, come annullare le iscrizioni alle newsletter

HowTo

Martina Pedretti | 8 Settembre 2023

libero

Come annullare le iscrizioni alle newsletter su Libero Mail: guida passo per passo per smettere di ricevere troppe e-mail

Come disdire le newsletter su Libero Mail

Le newsletter sono un modo comune per rimanere informati sulle ultime notizie, le promozioni o gli aggiornamenti da parte delle aziende o delle organizzazioni. Tuttavia, talvolta il flusso di email può diventare travolgente, e può essere necessario annullare alcune iscrizioni per ripristinare un po’ di ordine nella propria casella di posta elettronica. Se hai un account Libero Mail e desideri sapere come annullare le iscrizioni alle newsletter, sei nel posto giusto. In questa guida, ti spiegheremo passo dopo passo come farlo.

Il primo passo per annullare le iscrizioni alle newsletter su Libero Mail è accedere al tuo account. Vai su www.libero.it e inserisci il tuo indirizzo email e la password per accedere. Una volta effettuato l’accesso, verrai indirizzato alla tua casella di posta. Qui troverai tutte le tue email in arrivo. Da qui si possono prendere due strade.

La prima è quella di individuare una o più email della newsletter dalla quale desideri annullare l’iscrizione. All’interno dell’email, cerca un link o un pulsante che ti permetta di annullare l’iscrizione. Questo link di solito è situato nella parte inferiore dell’email e dovrebbe essere evidente. Clicca sul link per annullare l’iscrizione. Sarai reindirizzato a una pagina web che confermerà l’annullamento dell’iscrizione alla newsletter.



Se però hai tante newsletter dalle quali desideri annullare l’iscrizione, non devi ripetere il processo per ciascuna di esse, ma puoi gestirle tutte insieme cliccando sulla rotella in alto a destra e poi su Impostazioni, ma solo nella versione web di Libero Mail. Sulla sinistra devi poi selezionare “Posta” e ancora “Gestione Newsletter“.



Il pannello di Gestione Newsletter di Libero Mail permette di vedere l’elenco delle newsletter a cui sei iscritto. In corrispondenza del mittente si trovano il numero di mail presenti nella tua Posta arrivata e le opzioni per cancellare le mail o annullare l’iscrizione. Qui, cliccando sull’indirizzo del mittente si possono anche visualizzare rapidamente tutte le mail che questo ha inviato.