Si può accendere torcia del telefono usando l’incantesimo Lumos di Harry Potter: ecco come fare su smartphone iOS e Android

Come accendere la torcia del telefono usando Lumos

Forse non tutti sanno che è possibile accendere la torcia del proprio telefono usando uno degli incantesimi di Harry Potter. Infatti, gli utenti iOS possono attivare l’easter egg grazie a Siri, mentre chi usa Android si può avvalere dell’assistente vocale. Ma scopriamo subito come funziona e come fare.

Per attivare la torcia dello smartphone sarà necessario, su iOS pronunciare le parole “Hey, Siri, Lumos!”. Così facendo “l’incantesimo” si attiverà e si accenderà la torcia del telefono. In questo modo il nostro device si trasformerà in una vera e propria bacchetta magica. Tra i requisiti è necessario avere almeno iOS 12, altrimenti il trucchetto non funzionerà.

Per quanto riguarda gli utenti Android, sembra che la magia sia attivabile usando l’Assistente Vocale. Lumos però sembra funzioni solamente sul Samsung S21+, dicendo “Hey Google, Lumos!” Così si accenderà la torcia dello smartphone.

Secondo altri utenti questo strumento funziona anche su Google Home!

Nox e Accio, gli altri incantesimi su Siri

Ci sono anche altri incantesimi che si possono usare su iOS, oltre a Lumos. Ovviamente esiste la controparte dell’incanto luminoso, ovvero Nox, grazie al quale invece gli utenti possono spegnere la torcia del telefono, proprio come in Harry Potter si spegne la punta della bacchetta.

Su altri smartphone poi sembra si possa optare per la variante Lumos Maxima, che in Harry Potter i maghi usano per infondere una luce ancora più potente. Infine è possibile attingere all’incantesimo d’appello, ovvero Accio, che se detto a Siri potrebbe avviare ogni app da noi richiesta. Infatti, se si dirà a Siri “Accio Safari“, la nostra assistente iOS aprirà proprio l’app di ricerca web!

Ancora niente da fare però per incantesimi come Wingardium Leviosa o il più spietato Avada Kedavra, dicono, ironizzando, gli utenti del web dopo aver scoperto l’uso di Lumos per accendere la loro torcia.

