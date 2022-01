Netflix permette rimuovere film e serie da Continua a guardare con una nuova funzione: ecco di cosa si tratta e come si fa

Come eliminare i titoli da Continua a guardare su Netflix

Rivoluzione in casa Netflix, ora che la piattaforma ha introdotto la possibilità di rimuovere film e serie TV direttamente dalla barra dei Continua a guardare. Ma come si fa? Scopriamolo subito.

Si sa, su Netflix spesso si inizia a guardare un film o una serie TV, e può capitare che questi ci stanchino. Tuttavia il loro player rimane attivo nella barra “Continua a guardare“, che la piattaforma propone per riprendere dal momento in cui si è lasciato un determinato contenuto. Questo strumento è utile quando quel contenuto effettivamente ci interessa, ma cosa succede quando non lo vogliamo più vedere, e vorremmo solo rimuoverlo dalla lista?

Gli utenti di Netflix, fino a oggi, potevano rimuovere le serie o i film la cui visione non volevano più riprendere attraverso un meccanismo leggermente macchinoso. Così la piattaforma ha deciso di ascoltare i suoi abbonati, rendendo più semplice lo strumento per eliminare direttamente contenuti non più di nostro interesse dalla riga “Continua a guardare“.

Finora era necessario entrare sul proprio account, recarsi tra i contenuti visti in precedenza ed eliminare ciò che non ci aggradava. Ora, invece, è arrivata la funzione “Rimuovi da Continua a guardare“, sia su web, che su app mobile e presto disponibile anche su TV.

Se si vuole quindi eliminare un titolo che non ci ha ispirato, e sistemare il proprio Continua a guardare, basterà selezionarlo, scorrere il menù dedicato e arrivare a cliccare proprio sulla voce Rimuovi da Continua a guardare. Il nuovo pulsante permetterà proprio di cancellare questo contenuto indesiderato dalla riga.

Ecco una breve clip che mostra il procedimento:

Anche voi non vedevate l’ora che questa novità si presentasse?

PC Professionale © riproduzione riservata.