Su Netflix si può trasferire il proprio profilo a un altro account

La funzione “trasferimento del profilo” di Netflix è ora in fase di lancio dopo mesi di test in tutto il mondo. Lo strumento consente agli utenti di spostare il proprio profilo Netflix su un nuovo account, perché l’azienda si sta muovendo per far spostare tutti gli utenti su un proprio e personale login.

Secondo Netflix la funzione per trasferire il profilo nasce da una necessità personale, quando le persone cambiano, le famiglie crescono e le relazioni finiscono. Dal sito si legge che in mezzo a tutti questi cambiamenti l’esperienza che Netflix offre ai suoi utenti deve restare la stessa. Per questo è in fase di test una funzionalità che permette agli abbonati di utilizzare il proprio account per trasferire un profilo, mantenendo i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni per iniziare un nuovo abbonamento.

Questo nuovo strumento sarà disponibile per gli abbonati di tutto il mondo a partire da oggi. Ma come funziona? Gli utenti riceveranno una notifica via email non appena i trasferimenti di profilo saranno disponibili sul proprio account. Successivamente, per trasferire un profilo basterà scegliere l’opzione “Trasferisci profilo” passando il mouse sull’icona del proprio profilo nel menu a discesa della home page e seguire le indicazioni.

Inoltre si possono disattivare i trasferimenti di profilo dalle impostazioni del proprio account Netflix in qualsiasi momento.

La verità è che si tratta di una mossa volta all’evitare sempre di più la condivisione degli account, come parte di una campagna già attivata da Netflix da tempo. Infatti la piattaforma streaming vuole che ogni persona abbia il proprio account dedicato, e sta cercando di contrastare sempre di più gli account condivisi con persone che non fanno parte dello stesso nucleo familiare.

