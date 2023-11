HowTo

Martina Pedretti | 21 Novembre 2023

Da TikTok emerge un diffuso problema con l’audio su WhatsApp: ecco come fare



Negli ultimi giorni, numerosi video su TikTok stanno rivelando la diffusione di problematiche legate al volume dell’audio su WhatsApp, soprattutto quando si tratta di ascoltare messaggi vocali. Molti utenti, soprattutto quelli in possesso di un iPhone, lamentano che il volume sembra rimanere bloccato e non può essere regolato direttamente dall’applicazione. Tuttavia qualcuno ha individuato una soluzione efficace per risolvere questo fastidioso inconveniente.

La procedura per risolvere il problema dell’audio su WhatsApp prevede alcuni passaggi chiave. Inizialmente, gli utenti devono accedere alle Impostazioni del loro dispositivo, selezionare l’opzione “WhatsApp“, successivamente navigare fino alla sezione “Microfono” e, infine, disattivare e riattivare la funzione. È fondamentale notare che, sebbene questa procedura abbia funzionato per molti, non è garantito che risolva il problema per tutti. Nei commenti dei video virali che affrontano la questione, diversi utenti hanno segnalato di aver seguito i passaggi senza successo, lamentando ancora la persistenza del problema.

Il bug sembra aver colpito un vasto numero di persone, come evidenziato dalla viralità dei video su TikTok dedicati a questa problematica. Alcuni utenti, all’apice della frustrazione, hanno persino pensato che il loro telefono fosse danneggiato.

Tuttavia, sembra che il problema sia temporaneo, e la speranza è che verrà risolto con i successivi aggiornamenti software. La comunità degli utenti confida nel fatto che i team di sviluppo lavoreranno diligentemente per risolvere questo inconveniente, rendendo così l’esperienza di utilizzo di WhatsApp più fluida per tutti. Resta ora da attendere fiduciosi che i prossimi update porteranno la soluzione a questa problematica e ridaranno serenità agli utenti alle prese con questo fastidioso bug.