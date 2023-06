HowTo

Martina Pedretti | 15 Giugno 2023

Instagram

Instagram lancia la novità dei Profili di gruppo: di cosa si tratta, come funzionano e come si crea una community

Su Instagram arrivano i Profili di gruppo

Instagram ha lanciato una grande novità, chiamata Profili di Gruppo. Scopriamo quindi di cosa si tratta e come funzionano.

Se tra le nuove funzioni Instagram vi sono apparsi i Profili di Gruppo, niente paura, siamo qui per spiegarvi per filo e per segno cosa sono e come si usano. Siamo davanti a qualcosa di già annunciato a dicembre 2022, che si presenta come molto simile ai classici gruppi di Facebook.

All’interno di queste community Instagram i membri possono condividere contenuti con un gruppo ristretto di persone. Come spesso accade anche sull’altro social di Meta, è l’amministratore a scegliere se approvare o meno la pubblicazione sul profilo di gruppo.

Potete creare quindi vari profili di gruppo con i vostri amici, dove condividere foto dei vostri animali, dei vostri acquisti, dei vostri outifit, e via dicendo. Si tratta di una vera e propria community in cui tutti gli utenti contribuiscono, postando contenuti sul feed.

Come si creano

Come si crea un Profilo di Gruppo su Instagram? Dopo aver aperto l’app, vi basta cliccare in basso a destra sull’immagine del profilo. A questo punto dovete fare tap sull’icona con il quadratino e il simbolo “+” in alto a destra. Come ultima opzione c’è proprio quella dedicata ai Profili di Gruppo. Se non trovate questa voce dovete aggiornare l’applicazione, anche se, come spiega l’Help Center, la funzione non è al momento disponibile per tutti.

A questo punto dovete fare tap sul cerchio con il “+” in alto per aggiungere un’immagine del profilo. Cliccando su Nome utente di gruppo potete inserire il nome del gruppo. Per completare l’operazione basta premere su Crea e poi invitare le persone a iscriversi toccando il loro nome nella lista o cercando i nomi utente in alto, e poi selezionare Invia.

I profili di gruppo Instagram possono essere sia privati che pubblici, e hanno un limite di 5000 membri.

Per unirsi a un gruppo già esistente è necessario cercare il nome di quel profilo e cliccare su “Iscriviti al profilo di gruppo“. In alternativa un amministratore del gruppo può invitare gli utenti a iscriversi, inviando un messaggio privato.

In sostanza quindi i profili di gruppo di Instagram consentono a voi e ad altre persone di pubblicare contenuti relativi a interessi in comune in spazi condivisi.