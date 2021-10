Windows 11: come verificare se il dispositivo è compatibile e quali sono i requisiti per installare l'aggiornamento disponibile dal 5 ottobre

Oggi 5 ottobre Windows 11 è disponibile, gratuitamente, per tutti i dispositivi compatibili. Si tratta infatti di un aggiornamento di sistema gratis, ma che non sarà accessibile a tutti i device, ma solo quelli con particolari requisiti. Ma come capire se il proprio computer è disponibile con Windows 11?

Per poter installare Windows 11 è necessario che il proprio dispositivo abbia un processore da 1 GHz con due o più core e 64-bit. Un altro dei requisiti da avere sono 4GB di Ram oltre ad almeno 64GB di memoria interna. Ma non finisce quid, dato che anche lo schermo deve rispettare dei canoni, infatti deve essere HD, a 720p, e almeno da 9 pollici.

Inoltre chi ha un dispositivo Home deve sottoscrivere anche un account Microsoft per avere Windows 11. Questi quindi sono i requisiti per poter installare Windows 11 sul proprio dispositivo. Tuttavia, qualora non si dovesse sapere se effettivamente queste caratteristiche corrispondono al proprio device, c’è una soluzione.

Infatti Microsoft ha rilasciato Controllo integrità Pc, uno strumento facile e veloce che potrà rivelare a ogni utente, se il proprio device è compatibile con Windows 11. Cliccando QUESTO link si potrà scaricare il sistema per controllare i requisiti dei propri dispositivi. Così facendo si potrà scoprire se è possibile installare Windows 11 sul PC o su qualsiasi altro device in dotazione.

Controlla se il PC soddisfa i requisiti di sistema. Se lo è, potrai ottenere l’aggiornamento di sistema quando sarà disponibile. Queste le parole che recita lo strumento una volta installato e avviato sul proprio device.

Qualora il dispositivo non dovesse essere compatibile con Windows 11, si continueranno a ricevere aggiornamenti per Windows 10.

PCProfessionale © riproduzione riservata.