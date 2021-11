Su Windows 11 arrivano le nuove emoji in 2D, con Clippy: ancora nessuna grafica 3D, che potrebbe essere in arrivo prossimamente

Clippy tra le nuove emoji di Windows 11

Windows 11 si aggiorna con le nuove emoji in 2D, tra le quali è presente anche l’iconico Clippy! Infatti gli utenti che usano questa versione del sistema operativo Microsoft, potranno presto usare nuove emoticon.

Il design di questa nuova versione di Windows è sempre stato uno dei punti principali del suo sviluppo. Infatti Microsoft si è preoccupata di rendere il nuovo sistema operativo migliorato e più fluido rispetto alla sua controparte precedente. Dopo il rilascio sono ancora tanti gli aggiornamenti che arriveranno prossimamente, e ora sono arrivate le nuove emoji di Windows 11.

Sapevamo che la mascotte Clippy sarebbe tornata, anche il suo design non è purtroppo in 3D. Infatti, come tutte le emoji di Windows 11 sono completamente state rivisitate, e per il momento debuttano solo come modelli in 2D rinnovati. Niente formato tridimensionale quindi, almeno per i primi tempi.

Sul web erano trapelate emoji in 3D di Windows 11, quindi ci aspettiamo che queste prima o poi facciano il loro debutto. Microsoft ha confermato che non ci sono piani per il supporto di Windows 10 del sistema dedicato alle emoji. Le nuove faccine di Windows 11 includono il ritorno di Clippy, poiché Microsoft ha sostituito l’emoticon standard della graffetta proprio con il personaggio. Invece le altre emoji sono state ridisegnate con colori brillanti e saturi, ma manca la grafica 3D.

Non appena scopriremo quando le emoji in formato 3D faranno il loro debutto sul nuovo sistema operativo, provvederemo ad aggiornarvi. Sappiamo infine che gli aggiornamenti di Windows 11 arriveranno con cadenza autunnale.

