HowTo

Martina Pedretti | 5 Gennaio 2024

Spotify

Ora si possono aprire le proprie Playlist in a Bottle del 2023

Nel 2023 Spotify ha introdotto Playlist in a Bottle, uno strumento che permette agli ascoltatori di catturare le canzoni con cui più erano in sintonia in quel momento e sigillarle per un anno. L’esperienza interattiva funziona come una capsula del tempo per ricordare e riflettere sulla musica che abbiamo amato e su come i nostri gusti potrebbero essersi evoluti negli ultimi 365 giorni. Se sei uno dei milioni di ascoltatori Spotify che hanno partecipato al giorno, ecco come aprire la tua Playlist in a Bottle del 2023.

Come è il tuo umore, la tua ispirazione e la tua mentalità all’inizio del 2024? Corrisponde ai tuoi sentimenti di un anno fa? Scoprilo aprendo la tua Playlist in a Bottle:

Visita spotify.com/playlistinabottle sul tuo dispositivo mobile.

sul tuo dispositivo mobile. Scegli “ Apri la tua playlist ” per vedere quali brani sono stati sigillati nella tua capsula del tempo musicale.

” per vedere quali brani sono stati sigillati nella tua capsula del tempo musicale. Salva e ascolta la tua Playlist in a Bottle completa del 2023 . Hai tempo solo fino al 31 gennaio!

completa del . Hai tempo solo fino al 31 gennaio! Clicca su ogni immagine per scoprire a quale frase ai abbinato i diversi brani scelti per la playlist.

Questa esperienza è disponibile in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Giappone, Kenya, Malesia, Messico, Marocco, Paesi Bassi, Nuovo Zelanda, Nigeria, Filippine, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Taiwan, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Vietnam.

E puoi trovare Playlist in a Bottle nelle seguenti lingue: inglese, inglese-GB, portoghese, portoghese-BR, francese-CA, spagnolo-LATAM, olandese, tedesco, francese, italiano, polacco, spagnolo-ES, turco, giapponese , ceco, tailandese, vietnamita, cinese tradizionale, coreano e bahasa indonesiano.

Ora che hai aperto la tua Playlist in a Bottle del 2023, è arrivato il momento di creare una nuova da aprire nel 2025!