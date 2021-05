Come risolvere se le Storie in evidenza su Instagram scompaiono: la guida per riavere gli Highlights sul social, spariti per un bug dell'app

Nelle ultime ore alcuni utenti Instagram hanno segnalato che le loro Storie in evidenza sono scomparse. Ma com’è possibile? Cosa sta succedendo? Niente paura, è possibile risolvere il problema grazie ad alcuni veloci passaggi, per ripristinare i propri Highlights sul profilo.

I contenuti in evidenza su Instagram sono una funzione che è disponibile sul social da circa 3 anni. Gli utenti infatti possono salvare le proprie Storie in cartelle separate, divise per contenuti con un determinato titolo. Negli ultimi giorni però diversi utenti hanno segnalato delle problematiche legate al fatto che le loro Storie in evidenza erano scomparse dal profilo. Non si tratta tuttavia di un grave problema, e tantomeno del fatto che il social ha scelto di eliminare questa funzione.

Infatti ci si trova davanti a un semplice bug dell’app, che non permette a Instagram di funzionare normalmente. Il problema è quindi da far risalire alla propria applicazione e non a Instagram stesso o al proprio smartphone. Ma come risolvere quindi?

Come risolvere se le Storie in evidenza scompaiono

Per riavere indietro le proprie Storie in Evidenza su Instagram si possono provare diverse strade. Tra queste aggiornare l’app dal proprio store, Google Play se si ha un Android o App Store se si usa un device Apple. Se ciò non dovesse bastare, si dovrà provvedere con l’eliminazione dell’app dal proprio dispositivo. Successivamente è necessario riavviarlo e poi installare nuovamente Instagram. Ci raccomandiamo di ricordarsi le proprie credenziali prima di cestinare la propria app di Instagram.

Dopo averla scaricata nuovamente dallo Store, basterà fare il login con nome utente e password e le Storie in Evidenza di Instagram dovrebbero magicamente riapparire.

Se nessuno di questi passaggi dovesse funzionare, non resta che attendere che Instagram stesso risolva questo problema. Si può anche contattare l’assistenza di Instagram e segnalare questa problematica, sperando in un aiuto dall’esterno. Nel caso in cui non si voglia aspettare si può anche testare il funzionamento degli Highlights, creando una nuova cartella in evidenza.

