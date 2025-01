Su Threads arriva il test della pianificazione dei post

HowTo

Martina Pedretti | 18 Dicembre 2024

Threads annuncia il test dello strumento per programmare i post sull’app: ecco come funziona e come si farà

Threads, la piattaforma social di Meta che sta guadagnando rapidamente popolarità, ha annunciato un’importante novità: il test per la pianificazione dei post direttamente all’interno dell’app. Ma come si fa a programmare un post su Threads?

Come funziona la pianificazione dei post su Threads

Dalla sezione dedicata alla pubblicazione di post di Threads, gli utenti potranno accedere all’opzione di pianificazione toccando il menu a tre puntini in alto a destra della finestra. Secondo quanto dichiarato da Adam Mosseri, responsabile di Instagram e Threads, questa funzione è in sviluppo da mesi con l’obiettivo di rendere più semplice e fluido il processo di pubblicazione.

Tuttavia, c’è un limite importante: le risposte ai thread non potranno essere programmate. Come ha spiegato Mosseri, questa restrizione è pensata per mantenere l’autenticità delle conversazioni in tempo reale, uno degli obiettivi principali della piattaforma.

Finora, la programmazione dei post su Threads è stata possibile solo tramite piattaforme di terze parti, grazie all’aggiornamento dell’API di Threads introdotto a marzo. Tuttavia, la funzione nativa rappresenta un passo avanti significativo, e offrre vantaggi come una formattazione ottimale e un’integrazione diretta con le analisi della piattaforma.

La funzione, attualmente in fase di test, potrebbe in futuro essere estesa anche alla Business Suite di Meta, allineandosi così agli strumenti già disponibili per Facebook e Instagram.

Threads sta lavorando intensamente per introdurre aggiornamenti che soddisfino le richieste degli utenti e migliorino l’esperienza complessiva. Con una base utenti che si avvicina ai 300 milioni, la piattaforma si posiziona come un attore sempre più competitivo nel panorama dei social network.

Sebbene non siano ancora stati forniti dettagli su quando la funzione sarà disponibile, è chiaro che Threads punta a consolidare la sua crescita e a diventare uno strumento sempre più versatile per utenti e professionisti. Speriamo quindi che la possibilità di programmare post sul social arrivi quanto prima.