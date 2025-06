Su WhatsApp si possono generare sfondi AI: come funziona

HowTo

Martina Pedretti | 25 Giugno 2025

WhatsApp sperimenta una nuova funzione che consente di creare sfondi personalizzati per le chat tramite AI. Come funziona.

WhatsApp introduce sfondi personalizzati con intelligenza artificiale grazie a Meta AI

WhatsApp sta lanciando una nuova funzione davvero interessante: la possibilità di creare sfondi personalizzati per le chat utilizzando l’intelligenza artificiale di Meta. Attualmente in fase di test nella versione beta per Android, questa novità sarà disponibile per un numero crescente di utenti nelle prossime settimane.

L’idea è offrire un’esperienza di chat molto più personalizzata e coinvolgente. In pratica, nelle impostazioni del tema della chat, gli utenti potranno scegliere se applicare uno sfondo generato dall’IA a tutte le conversazioni oppure personalizzare i singoli sfondi per ogni chat.

All’inizio verrà proposta una selezione di sfondi curati da Meta AI, ma la parte più interessante arriva con i prompt personalizzati. Gli utenti potranno scrivere una descrizione testuale di ciò che vogliono vedere – ad esempio, qualcosa come “una foresta nebbiosa in montagna” o “una notte stellata sul deserto” – e l’intelligenza artificiale genererà delle immagini corrispondenti.

A quel punto, sarà possibile scegliere lo sfondo che piace di più, oppure modificare il prompt per ottenere varianti diverse, con maggiore controllo su colori, stile visivo e tono artistico.

Come funziona la generazione AI degli sfondi

Gli utenti avranno due possibilità:

Selezione pre-generata

WhatsApp proporrà una galleria di sfondi curati da Meta AI, subito disponibili. Prompt personalizzati

Gli utenti potranno inserire descrizioni testuali, ad esempio: “Una foresta di montagna nebbiosa”

“Una notte di luna luminosa”

“Spiaggia tropicale al tramonto” L’intelligenza artificiale genererà varie immagini in base al prompt, che potranno essere: Selezionate subito

Oppure modificate con ulteriori prompt per perfezionare il risultato

L’obiettivo è superare i classici sfondi statici e rendere ogni conversazione più significativa, anche dal punto di vista visivo. Questo può essere particolarmente utile nelle chat di gruppo legate a eventi o momenti speciali, dove uno sfondo pensato ad hoc può aggiungere un tocco creativo e personale alla conversazione.