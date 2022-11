Tradurre i messaggi su Telegram ora è possibile! Ecco come farlo in poche semplici mosse seguendo alcuni passaggi

Il vero antagonista di WhatsApp, risponde con importanti aggiornamenti. Parliamo di Telegram. L’app di messaggistica rende nota la possibilità di poter tradurre i messaggi. Ma come fare? Vi avvisiamo già che questa funzione, attualmente, riguarda i dispositivi Apple e vi spiegheremo passo passo cosa cambia e quali sono tutte le novità.

Cosa cambia su Telegram

Chi utilizza Apple non avrà più bisogno di utilizzare Google Traduttore o l’app Traduci di Apple da ora in poi. Tutto ciò eviterà di perdere tempo e spostarsi da un’app a un’altra. Su Telegram, infatti, da ora quando si conversa con un’altra persona di un’altra nazione è possibile scrivere nella propria lingua madre e non è necessario chiedere di poter trovare una lingua comune (esempio l’inglese).

Chiaramente questa funzione è utile per coloro che non hanno grande dimestichezza con le lingue straniere.

Ma è utile anche perché magari su Telegram segue canali internazionali legati magari a notiziari o altro che riportano messaggi molto lunghi. Come fare? Vi chiederete. Ve lo diciamo noi.

Come tradurre i messaggi su Telegram

Per poter attivare questa funzione su Telegram vi basterà semplicemente:

Accedere a Telegram Andare nel pannello Impostazioni e poi Lingua. Attivata la voce “Mostra pulsante traduci”, è necessario impostare la propria lingua madre all’opzione “Non tradurre”, di modo da nascondere il nuovo pulsante per messaggi scritti nella propria lingua.

Come dicevamo questa funzione è possibile attivarla su iPhone, iPad e Mac. E vi riveliamo come.

Su iPhone e iPad

Partiamo da iPhone e iPad. Ecco i passaggi per tradurre i messaggi su Telegram:

Dovete tenere premuto un messaggio scritto in un’altra lingua per aprire il menu contestuale. Cliccare su “Traduci”. Successivamente si aprirà una finestra con la traduzione del messaggio, senza badare alla lunghezza di esso.

Su Mac

E su Mac? In poche semplici mosse potete tradurre i vostri messaggi Telegram:

Cliccare sul messaggio da tradurre con il tasto destro. Selezionare l’opzione “Traduci” e il gioco è fatto!

Tra l’altro a proposito di Mac, la nuova versione permette di “saltare rapidamente all’ultimo topic aggiornato, corregge alcuni bug e introduce altri miglioramenti minori”.

PC Professionale © riproduzione riservata.