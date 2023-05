HowTo

Andrea Sanna | 9 Maggio 2023

In queste ore Temu è una delle app che più è diventata virale sul web. Ma come funziona questa piattaforma di shopping online e cos’è nello specifico? Scopriamo insieme cosa c’è da sapere.

Cos’è Temu

In tanti si stanno sicuramente chiedendo cos’è Temu. L’applicazione cinese è nata ad agosto del 2022.

A quanto pare ultimamente nel mercato low cost è diventata viralissima e vuole dare filo da torcere ad altre piattaforme come Wish e non solo.

Iniziamo a dirvi che serve per fare shopping online, ma come funziona nel dettaglio?

Come funziona l’app

Ora che è esplosa la Temu – mania, ci si chiede come funziona questa applicazione.

Gli utenti si scambiano link e codici in cambio di coupon. Ognuno dal valore di 30/40 Euro. Di modo da ottenere capi e oggetti gratis. Nel dettaglio come si procede? Per ottenere dei punti da riscattare dovrete scaricare l’app, andare nella sezione apposita chiamata “you” e cliccare su “free gifits” e giocare con “Lucky free”.

Ma non è l’unico metodo per mettere in funzione Temu. Si possono guadagnare crediti anche inserendo il codice di un vostro amico nella barra di ricerca. Oltre ad aumentare i punti potrete anche condividere il vostro invito con altre persone!

Quando siete certi di aver ottenuti i vostri coupon potrete inserirli al momento dell’acquisto per ottenere prodotti gratis su Temu. Guadagnando più punti avrete un coupon dal valore più alto.

Si può fare shopping gratis?

Molti utenti si stanno domandando se i prodotti che vengono inseriti nel carrelli possono ricevere in maniera gratuita. Davvero si può fare quindi shopping gratis con Temu? Un quesito che ci si sta ponendo, anche a causa dei tanti video che stanno spopolando in rete.

L’applicazione Temu in questione consente davvero di acquistare online in modo del tutto conveniente come viene detto? Stando a quanto si apprende dal Time le cose starebbero diversamente.

Sono giunte segnalazioni e reclami ricevuti dall’e-commerce, che ha spiegato: “hanno iniziato a sviluppare una certa reputazione per i pacchi non consegnati, le spese misteriose, gli ordini errati e il servizio clienti spesso non disponibile. Temu è già stato oggetto di più di 30 reclami al Better Business“.

Dunque magari conviene informarsi per bene prima. In ogni caso per chi non lo sapesse Better Businnes Bureau è l’organizzazione che lavora per rispondere ai dubbi dei clienti riaccredito e affidabilità.

Vedremo se Temu esploderà definitivamente come avvenuto per le sue rivali.